Gamle solstorme udgør en potentiel trussel mod den moderne verdens infrastruktur

Ifølge en nylig undersøgelse offentliggjort af Royal Society oplevede Jorden en massiv solstorm for cirka 14,300 år siden, og videnskabsmænd advarer om, at en anden begivenhed af denne størrelsesorden kan forekomme relativt snart. Mens "relativt snart" er et udtryk, der bruges i forbindelse med geologiske tidsskalaer, afslører radiocarbontest, at lignende hændelser forekommer omtrent en gang hvert 1,000 år.

Hovedforfatter af undersøgelsen, Edouard Bard, understreger den destruktive indvirkning en sådan begivenhed ville have på nutidens energi- og internetnetværk. Han advarer om, at en moderne forekomst af sådan en solstorm ville forårsage betydelig forstyrrelse af kommunikation og rejser.

Under en solstorm svækkes solens magnetfelt, hvilket resulterer i massive soludbrud og koronale masseudstødninger (CME'er). Ladede partikler udsendes og kan forårsage alvorlig skade på alt i deres vej. Selvom der ikke er registrerede vidner til en så stærk storm som den, der blev opdaget af forskere, er Carrington-begivenheden i 1859 kendt for at være den stærkeste begivenhed, der nogensinde er registreret. Selvom det elektrocuterede telegrafoperatører over hele USA, var det betydeligt svagere end stormen, der opstod for 14,300 år siden.

At spore eksistensen af ​​gamle solstorme krævede en stor indsats af tværfaglig videnskab. Radiocarbonmålinger fra fossile træer under franske flodsenge og iskerner i Grønland gav de nødvendige data. Den anvendte metode tilskrives den japanske fysiker Fusa Miyake, som udviklede den i 2012. Derfor omtales disse superstorme nu som Miyake-begivenheder.

Selvom den potentielle skade, en sådan storm kan forårsage på vores moderne verden, stadig er usikker, understreger Benjamin Pope, en astronom ved University of Queensland, behovet for yderligere forskning i disse begivenheder. Han hævder, at selvom de forekommer en gang hvert tusinde år, er det afgørende at investere i at forstå og forudsige dem, samt afbøde deres virkninger.

kilder:

– The Royal Society Study

– Washington Post