Turister har holdt ferie på et tabt kontinent, der har gemt sig i almindeligt syn

Turister fra hele verden kan have været på ferie på et tabt kontinent uden selv at være klar over det. Kendt som Greater Adria, brød dette kontinent af fra Nordafrika for næsten 250 millioner år siden og sank gradvist under Sydeuropa, herunder regioner som Alperne, Appenninerne, Balkan og Grækenland.

Ifølge Douwe van Hinsbergen, professor i global tektonik og palæogeografi ved Utrecht University, er en smal stribe fra Torino til Italiens hæl den eneste tilbageværende synlige del af Greater Adria. Han bemærker legende, at turister ubevidst tilbringer deres ferier på dette tabte kontinent i stedet for på Atlantis.

Opdagelsen af ​​et tabt kontinent er ikke uden fortilfælde. Zealandia, også kaldet Te Riu-a-Māui på maorisproget, er et andet eksempel. Det var angiveligt tabt i 375 år, indtil geologer bekræftede dets eksistens i 2017. Zealandia, med et areal på 1.89 millioner kvadratkilometer, var engang en del af superkontinentet Gondwana, som omfattede det vestlige Antarktis og det østlige Australien for over 500 millioner år siden.

Abel Tasman, en hollandsk forretningsmand og sømand, opdagede angiveligt Zealandia i 1642, mens han søgte efter "det store sydlige kontinent". Det løsrev sig fra Gondwana og blev til sidst nedsænket, med kun en lille del synlig over vandet. Zealandia tjener som en påmindelse til geologer om, at selv noget tilsyneladende åbenlyst kan forblive skjult i lang tid.

kilder:

– Douwe van Hinsbergen, professor i global tektonik og palæogeografi ved Utrecht Universitet

– TN News (informationskilde om Zealandia)

– GNS Science, Zealand Crown Research Institute (reference til Zealandia)