Asteroider: En potentiel trussel mod Jorden

NASA udgav en visuelt tiltalende infografik den 16. oktober, der fremhæver et problem, der kan få katastrofale konsekvenser. Den forestående opgave, kendt som "Planetary Defense", indebærer, at NASA holder øje med asteroider, der potentielt kan kollidere med Jorden og forårsage omfattende ødelæggelser, der ligner dinosaurernes skæbne. At opdage disse asteroider er dog en indviklet proces, da de ikke udsender lys.

Heldigvis har nye teleskoper specielt designet til asteroidejagt været medvirkende til denne mission. Fra august 2023 er der allerede 32,000 kendte jordnære asteroider. Indsatsen for at lokalisere og spore disse asteroider har været prisværdig, med over 405 millioner observationer fra både amatør- og professionelle astronomer indsendt til Minor Planet Center, et centralt knudepunkt for NASAs planetariske forsvarsstrategi.

Desværre afslører statistikken i infografikken en foruroligende virkelighed. Ud af de 32,000 kendte jordnære asteroider er mere end 10,000 større end 140 meter i diameter. Hvis en af ​​disse skulle kollidere med Jorden, kan den potentielt udslette en hel by. Til sammenligning blev den Chelyabinsk-meteor, der forårsagede skade i Rusland i 2013, anslået til at være højst 20 meter.

Infografikken fremhæver også, at ud af de anslåede 14,000 140 meter brede asteroider, der endnu ikke er opdaget, kan en af ​​dem være på kollisionskurs med Jorden. Derudover er der cirka 50 asteroider med en diameter på 1 kilometer, der stadig er uopdagede. Indvirkningen af ​​en asteroide af denne størrelse kan have katastrofale konsekvenser for civilisationen.

Ansvaret for planetarisk forsvar falder ikke kun på NASA, men på et kollektiv af organisationer. Infografikken tjener som en påmindelse om, at der stadig er arbejde at gøre for at sikre menneskehedens sikkerhed. Selv den simple handling at formidle information gennem infografik kan inspirere enkeltpersoner til at deltage i jagten på asteroider, hvilket bidrager til indsatsen for planetarisk forsvar.

kilder:

– NASA – Jordnære asteroider pr. 31. august 2023

– UT – Her er hvordan NASA planlægger at beskytte jorden mod asteroider og kometer

– UT – NASA gør asteroideforsvar til en prioritet og flytter sin NEO Surveyor-mission ind i udviklingsfasen

– UT – Skal planetarisk forsvar indtage centrum?