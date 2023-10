Der er tusindvis af potentielt farlige asteroider, der kan ødelægge byer

NASA's Planetary Defense-afdeling er ansvarlig for at opdage og spore asteroider, der potentielt kan kollidere med Jorden og forårsage omfattende ødelæggelse. Selvom opgaven kan virke simpel, er den faktisk ret udfordrende. Asteroider udsender ikke lys, så de opdages typisk, når sollys reflekteres fra deres overflade og fanges af teleskoper, der observerer nattehimlen. For nylig har der været en stigning i antallet af teleskoper, der er specielt designet til at jage efter asteroider.

Ifølge en NASA-infografik udgivet i oktober 2023 er der i øjeblikket 32,000 kendte Near-Earth-asteroider. Indsatsen på at identificere og spore disse asteroider har været bemærkelsesværdig, med over 405 millioner observationer indsendt af både amatører og professionelle astronomer til Minor Planet Center, et centralt knudepunkt for NASAs planetariske forsvarsstrategi.

Infografikken afslører dog nogle foruroligende statistikker. Ud af de 32,000 jordnære asteroider har mere end 10,000 en diameter på mere end 140 meter. Hvis en af ​​disse asteroider skulle ramme Jorden, ville den være i stand til at udslette en hel by. For at sætte dette i perspektiv blev asteroiden, der ramte Chelyabinsk-distriktet i Rusland i 2013, anslået til at være 20 meter i diameter, og den forårsagede betydelige skader og kvæstelser.

Hvad der er endnu mere alarmerende er, at NASAs eksperter mener, at vi kun har fundet mindre end halvdelen af ​​de potentielt farlige 140 meter brede asteroider. De anslår, at der er mere end 14,000 af disse asteroider, der endnu ikke er opdaget. Derudover er der cirka 50 asteroider med en diameter på 1 kilometer, som ikke er blevet fundet. Et nedslag fra en asteroide af denne størrelse kan have katastrofale konsekvenser langt ud over ødelæggelsen af ​​en enkelt by.

Det planetariske forsvarssamfund, som omfatter organisationer uden for NASA, står over for en skræmmende opgave med at sikre menneskehedens sikkerhed. Enhver indsats, uanset hvor lille den er, spiller en afgørende rolle i denne mission. Den fængslende infografik tjener som en påmindelse om vigtigheden af ​​fortsatte bestræbelser på at identificere og spore potentielt farlige asteroider.