Vera C. Rubin-observatoriet opdager asteroider med ny algoritme

Vera C. Rubin-observatoriet, der skal starte i drift i 2025, har fremvist sine asteroide-detektionskapaciteter, selv før dets officielle opsendelse. Forskere ved University of Washington har udviklet en ny algoritme kaldet HelioLinc3D, som med succes har identificeret en jordnær asteroide baseret på blot nogle få billeder. Algoritmen udfører multi-night-linking og kombinerer data fra flere nætter for at finde rigtige objekter ved hjælp af færre observationer end nuværende værktøjer.

Rubin Observatory har til formål at fordoble antallet af kendte asteroider og potentielt farlige asteroider (PHA'er) inden for de første par måneder af driften. PHA'er er asteroider, der har kredsløb tæt nok på Jordens kredsløb til, at de potentielt kan kollidere med vores planet. Med sit store Simonyi Survey Telescope og verdens største fiskeøjeobjektiv vil observatoriet fange digitale billeder af himlen hver tredje dag og generere cirka 20 terabyte data per nat.

Heliolinc3D blev testet ved hjælp af data fra ATLAS-undersøgelsen udført af University of Hawai'i. Under denne test identificerede algoritmen med succes en PHA ved navn 2022 SF289, som var blevet observeret af ATLAS, men som ikke blev identificeret som et nyt objekt ved hjælp af traditionelle metoder. Algoritmen registrerer ændringer i himlen ved at trække på hinanden følgende billeder fra og identificere forskelle. Den måler derefter lysstyrken og positionen af ​​disse forskelle.

Bortset fra at identificere PHA'er forventes Vera C. Rubin-observatoriet at gøre forskellige andre solsystemopdagelser, herunder Kuiperbælteobjekter og potentielt større interstellare objekter. Observatoriet vil revolutionere astronomiområdet ved at fange en hidtil uset mængde data og give videnskabsfolk værdifuld indsigt i vores solsystem og videre.

kilder:

– University of Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NSF's NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)