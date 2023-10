Gasgiganter mere almindelige end tidligere antaget, undersøgelse tyder på

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications har antydet, at gasgiganter som Jupiter kan være mere almindelige end tidligere antaget, især i roligere områder af stjernesystemer. Den traditionelle forståelse af stjernesystemer var, at de bestod af klippeplaneter tæt på stjernen og gasgiganter længere ude. Nylige opdagelser af "varme Jupiters", gasgiganter, der kredser meget tæt på deres stjerner, har imidlertid udfordret denne antagelse.

Undersøgelsen, udført af Raffaele Gratten og hans kolleger ved det italienske nationale institut for astrofysik, fokuserede på Beta Pictoris Moving Group, en lille gruppe stjerner placeret omkring 115 lysår væk. De analyserede massen og bevægelsen af ​​30 stjerner i denne gruppe og fandt ud af, at cirka 20 af dem potentielt kunne støtte gasgiganter, der ligner Jupiter i de ydre områder af deres stjernesystemer.

Dette fund er vigtigt, fordi tidligere undersøgelser har antydet, at gasgiganter er relativt sjældne i stjernesystemer, hvor færre end hver femte sollignende stjerner har deres egen version af Jupiter. Forskerne mener, at den vigtigste forskel ligger i miljøet i Beta Pictoris Moving Group, som er sparsommere og mindre befolket sammenlignet med andre stjernedannende regioner. I disse stille, spredte kvarterer har gasgiganter en større chance for at dannes og overleve.

Gasgiganter er ligesom Jupiter født i de kolde ydre områder af stjernesystemer, hvor flygtige grundstoffer kan kondensere til is og gas. Imidlertid kan dannelsen og stabiliteten af ​​disse planeter blive forstyrret af tyngdekraftens interaktioner med andre gigantiske planeter eller stjerner, der passerer forbi. I tæt befolkede stjerneområder kan tilstedeværelsen af ​​flere stjerner og en mindre afstand mellem dem gøre det vanskeligt for gasgiganter at danne og bevare deres position.

Mens vores egen sols fødested diskuteres blandt astrofysikere, tyder denne undersøgelse på, at det er usandsynligt, at vores solsystem er opstået fra en tæt befolket stjerneplanteskole. Forskningen peger på, at vores sol kan være opstået i et mere stille område med kun få spredte unge stjerner. For yderligere at forstå dannelsen af ​​stjernesystemer vil yderligere undersøgelser i tættere stjernedannelsesområder være nødvendige.

Dataene indsamlet af ESA's Gaia-observatorium, som i øjeblikket kredser om Solen, kunne give yderligere indsigt i dette spændende spørgsmål.

Kilder: Nature Communications, Inverse