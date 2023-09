Forskere opdager langsommere vækst af kosmiske strukturer end forudsagt

Forskere ved University of Michigan har fundet ud af, at store kosmiske strukturer, såsom galaksehobe, vokser i en langsommere hastighed end forudsagt af Einsteins generelle relativitetsteori. De har også opdaget, at undertrykkelsen af ​​vækst i kosmisk struktur er endnu mere betydningsfuld end hvad teorien forudsiger på grund af accelerationen af ​​universets udvidelse forårsaget af mørk energi.

Fordelingen af ​​galakser i universet er ikke tilfældig; i stedet har de en tendens til at klynge sig sammen. Disse hobe startede som små stofklumper i det tidlige univers og voksede gradvist til galakser og derefter til galaksehobe og filamenter. Væksten af ​​disse kosmiske strukturer er påvirket af gravitationsinteraktion og sammentrækning under deres egen tyngdekraft.

Mørk energi, som er en mystisk komponent i universet, accelererer udvidelsen af ​​universet, men har den modsatte effekt på væksten af ​​store strukturer. Det dæmper forstyrrelserne og bremser væksten af ​​strukturer. Ved at studere klyngning og vækst af kosmiske strukturer kan videnskabsmænd få indsigt i tyngdekraftens og mørk energis natur.

For at undersøge væksten af ​​strukturer brugte forskerne forskellige kosmologiske sonder. De analyserede den kosmiske mikrobølgebaggrund, som giver information om fordelingen af ​​stof i det tidlige univers. De undersøgte også den svage gravitationslinsning af galakseformer for at afkode fordelingen af ​​stof mellem os og den kosmiske mikrobølgebaggrund.

Derudover så forskerne på galaksernes bevægelser i lokaluniverset for at spore væksten af ​​strukturer til et senere tidspunkt. Forskellen i vækstrater, de observerede, bliver mere fremtrædende, når de nærmer sig i dag.

Disse resultater adresserer potentielt "S8-spændingen" i kosmologi, som opstår, når to forskellige metoder giver inkonsistente værdier for den parameter, der beskriver væksten af ​​strukturer. Forskernes opdagelse af en sen undertrykkelse af vækst kunne bringe de to værdier i overensstemmelse.

Holdet sigter mod yderligere at styrke det statistiske bevis for denne vækstundertrykkelse og få en dybere forståelse af implikationerne af deres resultater. Det er en spændende mulighed for at afdække ny fysik eller afdække potentielle systematiske fejl i nuværende modeller for bedre at forklare udviklingen af ​​kosmiske strukturer.