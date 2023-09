Find Starlink: Satellites Mistaken for UFOs Visible Over Houston

Hvis du nogensinde har kigget op på nattehimlen og set en række skarpe lys, der bevæger sig hen over den, kan du have forvekslet dem med uidentificerede flyvende objekter (UFO'er). Imidlertid er disse lys faktisk en del af Starlink-satellitnetværket udviklet af SpaceX.

Starlink sigter mod at give overkommelig internetadgang til fjerntliggende områder ved at installere tusindvis af satellitter i kredsløb omkring 340 miles over Jorden. I øjeblikket er der over 4,500 Starlink-satellitter i drift.

For beboere i Houston vil der være muligheder for at få et glimt af "satellittoget" over byen på bestemte nætter. Ifølge en Starlink-tracker vil satellitterne passere over Houston fra nordvest til øst torsdag kl. 8 og fra nordvest til syd fredag ​​kl. 30. Disse observationer kan give en blændende visning af lys på nattehimlen.

Hvis du foretrækker tidlige morgener, kan du også se satellitterne, selvom de kan virke svagere. Early bird-seere kan forvente observationer fredag ​​kl. 5:21 fra nord til nordøst, lørdag kl. 6:09 fra vest til nordøst, søndag kl. 5:26 fra nord til nordøst og igen kl. 6:05 fra nordvest til sydøst og mandag kl. 5:53 fra vest til sydøst. Udsigtsvinduerne kan variere fra to til syv minutter.

I august blev mange mennesker i det sydøstlige Texas behandlet med et skue, da 15 Starlink-satellitter blev opsendt fra Californiens Vandenberg Space Force Base. Videoer, der fangede lysstrengen, oversvømmede sociale medier og skabte undren og forvirring blandt seerne.

Så næste gang du opdager en række lys, der bevæger sig hen over nattehimlen, skal du ikke blive forskrækket. Brug i stedet et øjeblik på at værdsætte det imponerende netværk af Starlink-satellitter, der gør billig internetadgang til en realitet på selv de mest fjerntliggende steder.

– Starlink: Et netværk af satellitter udviklet af SpaceX til at bringe billig internet til fjerntliggende steder. Der er over 4,500 Starlink-satellitter i øjeblikket i kredsløb omkring 340 miles over Jorden.

– Starlink Tracker: Et onlineværktøj, der bruges til at spore placeringen og synligheden af ​​Starlink-satellitter.