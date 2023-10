Ny kvanteeffekt opdaget: Afsløring af Spinaron-fænomenet

For første gang har et team af eksperimentelle fysikere fra Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat opdaget en ny kvanteeffekt kaldet "spinaron". Dette banebrydende fund udfordrer den langvarige Kondo-effekt, som har været standardmodellen for interaktion mellem magnetiske materialer og metaller.

I deres eksperiment placerede forskerne individuelle koboltatomer på en kobberoverflade og udsatte dem for et intenst eksternt magnetfelt i et minutiøst kontrolleret miljø. Ved at bruge et scanning tunneling mikroskop, var de i stand til at observere spin orienteringen af ​​cobalt atomer. De opdagede, at spindet af koboltatomerne konstant skifter mellem positivt og negativt, hvilket spændende de omgivende kobberelektroner. Dette fænomen, kendt som spinaron-effekten, blev forudsagt af teoretikeren Samir Lounis i 2020.

Eksistensen af ​​spinaron-effekten udfordrer Kondo-effekten, som har været den fremherskende forklaring på samspillet mellem kobolt og kobber. Kondo-effekten antyder, at de forskellige magnetiske orienteringer af koboltatomet og kobberelektronerne ophæver hinanden og danner en "Kondo-sky". Spinaron-effekten observeret af Würzburg-holdet viser imidlertid, at koboltatomets skiftende magnetisering og bindingen med kobberelektroner fører til en anden tilstand.

Denne banebrydende opdagelse åbner op for nye muligheder inden for spintronik, hvor elektronernes spin udnyttes til teknologiske anvendelser. Forståelse og udnyttelse af spinaron-effekten kan potentielt føre til fremskridt inden for kvanteberegning og informationslagring.

FAQ:

Q: Hvad er spinaron-effekten?

A: Spinaroneffekten er en ny kvanteeffekt observeret i et eksperiment, hvor individuelle koboltatomer blev placeret på en kobberoverflade. Koboltatomernes spin skifter konstant mellem positiv og negativ, hvilket spændende de omgivende kobberelektroner.

Q: Hvad er Kondo-effekten?

A: Kondo-effekten er et teoretisk koncept, der har været standardmodellen til at forklare interaktionen mellem magnetiske materialer, såsom kobolt, og metaller, såsom kobber. Det antyder, at de forskellige magnetiske orienteringer ophæver hinanden og danner en "Kondo-sky".

Q: Hvordan udfordrer opdagelsen af ​​spinaron-effekten Kondo-effekten?

A: Observationen af ​​spinaron-effekten af ​​Würzburg-holdet viser, at koboltatomets skiftende magnetisering og dets binding med kobberelektroner skaber en anden tilstand, der modsiger antagelserne om Kondo-effekten.

Q: Hvad er de potentielle anvendelser for at forstå spinaron-effekten?

A: Forståelse og udnyttelse af spinaron-effekten kan føre til fremskridt inden for spintronics, et felt, hvor elektronspin bruges til teknologiske anvendelser såsom kvanteberegning og informationslagring.

kilde: Naturfysik