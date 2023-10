Observation af himlen: 20.-23. oktober

By

Denne artikel giver information om observation af himlen fra den 20.-23. oktober, inklusive planeternes positioner, Månens synlighed og Orionid-meteorregn.

oktober 20

Merkur, den mindste planet i solsystemet, når overlegen konjunktion og vil blive synlig som en aftenstjerne i november.

I det mørke vindue er det muligt at se M1, Krabbetågen, som er en rest af en massiv stjerne, der eksploderede i 1054. Tågen fremstår som en hvidlig klat på himlen, og dens centrale pulsar kan ses med en stor teleskop.

oktober 21

I aften er det International Observer the Moon Night, og månen når første kvartal. Dette giver gode muligheder for at observere, når tusmørket falder på. Månen er i Skytten, højt i syd ved solnedgang og bevæger sig mod den sydvestlige horisont.

Observatører kan lede efter terminatoren, som er den linje, der deler Månens mørke og lyse områder. Appenninerne og kraterne Archimedes, Autolycus og Aristillus er synlige nær ækvator. Syd for ækvator kan kraterne Albategnius og Hipparchus observeres.

Orionid-meteorregnen topper også i nat, med det bedste visningstidspunkt i de tidlige morgentimer den 22. oktober. Meteorerne stammer fra affald efterladt af Halleys komet og kan ses nær stjernebilledet Orion, med det strålende punkt lige nordøst for stjerne Betelgeuse. Observatører kan forvente at se 15 til 20 meteorer i timen før solopgang.

oktober 22

Det bedste tidspunkt at se Orionid meteorregn er i de tidlige morgentimer mellem kl. 2 og lokal solopgang. Meteorernes strålende punkt er nær stjernen Betelgeuse i Orion, og den bedste udsigt vil komme fra omkring 45° på hver side af dette punkt.

Observatører bør finde en mørk himmel med fri udsigt over den nordlige, østlige og sydlige horisont og scanne himlen for stjerneskud. Astofotografer kan også fange meteorerne på deres billeder. Meteorhastigheder bør forbedres, når daggry nærmer sig.

oktober 23

Venus når den største vestlige forlængelse kl. 7 EDT, og den vises omkring 46° fra Solen. Planeten når også dikotomi, og fremstår halvt oplyst. Observatører kan sammenligne Venus' udseende i løbet af de næste par dage for at afgøre, hvornår det ser ud til at være nøjagtigt halvt oplyst.

Venus er i øjeblikket synlig som en morgenstjerne og vil fortsætte med at være det de næste par dage.

