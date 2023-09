Bekræftelse og afvisning: Søgen efter den fjerneste galakse

Forskere har længe været på jagt efter at finde den fjerneste galakse i universet. For nylig blev en foreløbig kandidat ved navn "Maisie's Galaxy" annonceret, hvilket tyder på, at den kan eksistere på et utroligt tidligt stadium i den kosmiske historie. Yderligere forskning afslørede dog en anden galakse, CEERS-93316, der så ud til at være endnu længere væk. Disse resultater krævede verifikation.

For at bestemme afstanden og alderen af ​​disse potentielle "tidligste galakser" udførte astronomer ledet af Pablo Arrabal Haro fra National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory i Tucson, AZ, spektroskopiske undersøgelser i samarbejde med et hold i Skotland. Deres forskning bekræftede, at Maisies Galaxy eksisterede mindst 390 millioner år efter Big Bang. Derudover modbeviste de den indledende afstandsestimat for CEERS-93316, og placerede den ved en mere realistisk rødforskydning på z~4.9, cirka 12 milliarder lysår væk.

Bekræftelsen af ​​Maisies Galaxy og opdagelsen af ​​CEERS-93316 giver værdifuld indsigt i det tidlige univers. Disse galakser ser ud til at være mere lysende end andre i samme epoke, hvilket tyder på en hurtig vækst af galakser i de første par hundrede millioner år efter Big Bang, hvilket udfordrer nuværende modeller for galaksedannelse.

For at opnå nøjagtige afstandsmålinger gennemførte forskerholdet opfølgende spektrale undersøgelser af de to galakser. Spektroskopi gjorde det muligt for dem at bekræfte Maisies Galaxys høje rødforskydning og modbevise det tidligere skøn for CEERS-93316. Ved at observere de tidligste galakser håber astronomer at forstå de forhold og processer, der førte til fødslen og udviklingen af ​​disse objekter i de tidlige stadier af universet.

Denne forskning, der er muliggjort af James Webb Space Telescope (JWST), demonstrerer dette observatoriums kraft til at detektere galakser med høj rødforskydning. JWST's mission for at finde den fjerneste galakse ved den kosmiske tids morgen vil gøre det muligt for videnskabsmænd at indsamle detaljerede oplysninger om det tidlige univers. Med hver opdagelse overstiger teleskopets evner forventningerne, hvilket giver værdifuld indsigt i de fysiske egenskaber af galakser i det tidlige univers.

Mens JWST fortsætter med at kigge ind i universets barndom, forventer astronomer flere annonceringer af tidlige galakser. Til sidst kan enten JWST eller dets efterfølger afsløre den undvigende "første galakse", der afslører afgørende information om universet et par hundrede millioner år efter Big Bang.

