Udnyttelse af vandreserver på månen kan kræve genovervejelse af planer, viser undersøgelser

En ny analyse af månekratere har afsløret, at disse funktioner er for unge til at indeholde ældgamle reservoirer af vandis, hvilket udfordrer tidligere forudsigelser om fordelingen og mængden af ​​vand på Månen. Fysiker Norbert Schörghofer og astrofysiker Raluca Rufu udførte undersøgelsen og fandt ud af, at de fleste kratere med permanente skyggelommer, som er af særlig interesse for fremtidig udforskning, er yngre end 2.2 milliarder år.

Forud for denne undersøgelse troede forskere, at permanent skyggede områder (PSR'er), såsom dybe kratere, kunne fange og akkumulere vandis over milliarder af år på grund af deres ekstremt kolde temperaturer. Imidlertid indikerer analysen, at PSR'erne ikke har været afskærmet fra Solen i tilstrækkelig lang tid til at tillade denne ophobning.

Resultaterne har betydelige konsekvenser for månemissioner, især NASAs Artemis III-mission, som i øjeblikket udvælger landingssteder baseret på nærheden af ​​PSR'er. Mens opdagelsen betyder, at gamle reservoirer af vandis ikke forventes at eksistere på Månen, tyder det også på, at ældre PSR'er potentielt kan indeholde mere vand end yngre. At identificere kraternes alder vil hjælpe med at bestemme egnede landingssteder til fremtidige missioner.

Kilder: Science Advances

Definitioner:

Månekratere: Pocks og divots på månens overflade forårsaget af nedslag fra kometer og asteroider.

Vandis: Frosset vand i form af is.

Permanent skyggede områder (PSR'er): Områder på Månens overflade, der aldrig udsættes for sollys.

Reservoirer: Naturlige opbevaringsrum.