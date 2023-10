Ximena Aguilar Vega: Udforsk polernes farver

Ximena Aguilar Vega, en professionel biolog og glaciolog, har viet sit liv til at studere farver og dens indvirkning på gletsjere, is og have i Arktis og Antarktis. Gennem sin forskning har hun opdaget, at de mørkere farver i områder, hvor havet møder isen, indikerer tilstedeværelsen af ​​forbindelser fra de smeltende gletsjere, hvilket har alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Under sine ekspeditioner til Antarktis oplevede Aguilar på egen hånd de hurtige ændringer, der skete i landskabet. På bare et år var gletsjerne blevet mørke, som om de var dækket af brunt og sort støv, og tilstedeværelsen af ​​flydende vand var steget markant. Situationen er tilsvarende drastisk i Arktis, hvor opvarmningen sker fire til fem gange hurtigere end noget andet sted på planeten.

Aguilars passion for den naturlige verden og farver begyndte i en ung alder, da hun sad under et træ på hendes gade i Mexico City. Hun har også udviklet en interesse for fotografering og brugt det som en måde at fange skønheden og forandringerne i polarområderne. Ud over sit videnskabelige arbejde har Aguilar også omfavnet roller som kunstner og aktivist ved at bruge kunst, poesi og sine erfaringer til at øge bevidstheden om klimaændringer.

Aguilar anerkender vigtigheden af ​​videnskabelig forskning, men mener, at viden om klimaændringer også skal nå ud til samfundet i en bredere skala. Hun har deltaget i samtaler med mexicanske delegationer til FN's klimatopmøder for at understrege, hvor hastende situationen er. Aguilar understreger styrken ved at kombinere videnskab og kunst for at uddanne og inspirere folk til at handle.

Som en, der har besøgt polerne flere gange, frygter Aguilar, at de forandringer, hun har været vidne til, vil sprede sig til resten af ​​verden, hvis der ikke bliver truffet hasteforanstaltninger. Ved at studere polernes farver håber hun at give værdifuld indsigt i de biologiske og kemiske processer, der er i spil, og bidrage til bestræbelserne på at afbøde virkningerne af klimaændringer.

kilder:

– EL PAÍS