Indsigt i dværgplaneternes kredsløb og sammensætninger afsløret af James Webb Space Telescope

En nylig undersøgelse ledet af et internationalt hold af astronomer brugte James Webb Space Telescope (JWST) til at observere og studere tre dværgplaneter i Kuiperbæltet: Sedna, Gonggong og Quaoar. Observationerne blev udført ved hjælp af Webbs nær-infrarøde spektrometer (NIRSpec) og har givet ny indsigt i banerne og sammensætningen af ​​disse fjerne objekter.

Kuiperbæltet er et område i udkanten af ​​vores solsystem befolket af objekter. Det har været en kilde til videnskabelige opdagelser og har spillet en afgørende rolle i forståelsen af ​​vores solsystems historie. Dispositionen af ​​Kuiper Belt Objects (KBO'er), også kendt som Trans-Neptunian Objects (TNO'er), giver værdifuld information om de gravitationsstrømme, der har formet solsystemet, og antyder en dynamisk historie med planetariske migrationer.

Undersøgelsen, ledet af Joshua Emery fra Northern Arizona University, afslørede, at de tre dværgplaneter i Kuiperbæltet udviser interessante sammensætninger og orbitale karakteristika. Observationerne viste tilstedeværelsen af ​​lette kulbrinter og komplekse organiske molekyler, der menes at være resultatet af methanbestråling.

Tidligere arbejde antydede, at disse dværgplaneter kan have flygtige is på deres overflader, der ligner andre trans-neptunske kroppe som Pluto og Eris. Sednas, Gonggongs og Quaoars forskellige kredsløb rejste imidlertid spørgsmål om tilstedeværelsen af ​​disse flygtige stoffer på grund af de forskellige temperaturregimer og bestrålingsmiljøer, de oplever.

Ved hjælp af Webbs NIRSpec-instrument observerede holdet alle tre dværgplaneter i det nær-infrarøde spektrum. De resulterende spektre viste en overflod af ethan (C2H6) på alle tre kroppe, hvor Sedna udviste de højeste niveauer. Acetylen (C2H2) og ethylen (C2H4) blev også påvist på Sedna. Disse molekyler er direkte bestrålingsprodukter af metan. Forskellene i overflod af disse molekyler tilskrives variationerne i temperatur og bestrålingsmiljøer, som dværgplaneterne oplever.

Disse nye indsigter fra JWST-observationerne bidrager til vores forståelse af Kuiperbæltet og dynamikken i det ydre solsystem. Ved at studere sammensætningen og kredsløbene af disse fjerne objekter kan videnskabsmænd fortsætte med at afdække den rige historie og udvikling af vores kosmiske kvarter.

Definitioner:

– Kuiperbæltet: Et område på kanten af ​​vores solsystem ud over Neptuns kredsløb bestående af utallige iskolde objekter.

– Trans-Neptunian Objects (TNO'er): Objekter, der kredser ud over Neptuns kredsløb i solsystemets ydre kanter.

– James Webb Space Telescope (JWST): Et rumteleskop opsendt af NASA, der er designet til at observere universet i infrarødt lys.

– Nær-infrarødt spektrometer (NIRSpec): Et instrument på JWST, der måler intensiteten af ​​lys i det nær-infrarøde område.

– Dværgplaneter: Himmellegemer, der kredser om Solen, er ikke måner og har en næsten sfærisk form, men har ikke renset deres baner for andet affald.

– Metanbestråling: Den proces, hvor metanmolekyler udsættes for stråling, hvilket resulterer i dannelsen af ​​andre molekyler.

