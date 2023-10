James Webb-rumteleskopet observerer dværgplaneter i Kuiperbæltet

James Webb-rumteleskopet (JWST) har for nylig rettet sin opmærksomhed mod Kuiperbæltet, en region beliggende i udkanten af ​​vores solsystem, der er hjemsted for en lang række objekter. Anført af Joshua Emery fra Northern Arizona University brugte et internationalt hold af astronomer JWST's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) til at observere tre dværgplaneter i Kuiperbæltet: Sedna, Gonggong og Quaoar. Deres observationer har givet værdifuld indsigt i disse himmellegemers sammensætning og kredsløb.

Holdet opdagede, at alle tre dværgplaneter indeholder store mængder ethan (C2H6) på deres overflader, hvor Sedna udviser den højeste koncentration. Derudover blev acetylen (C2H2) og ethylen (C2H4) også påvist på Sedna. Disse molekyler er biprodukter af metan (CH4) bestråling. Interessant nok er overfloden af ​​disse molekyler knyttet til hver planets kredsløb, hvilket indikerer variationer i temperatur og bestrålingsmiljøer. Dette tyder på, at metan regelmæssigt skal genopfyldes på overfladerne af disse dværgplaneter.

Disse resultater understøtter tidligere undersøgelser, der indikerer, at metan fundet på andre Kuiper-bælteobjekter (KBO'er) ikke er original, men snarere dannet i deres indre og derefter leveret til overfladen. Spektrene for Sedna, Gonggong og Quaoar adskiller sig fra mindre KBO'ers, hvilket tyder på, at disse dværgplaneter har unikke sammensætninger.

Opdagelsen af ​​lette kulbrinter og komplekse organiske molekyler på disse dværgplaneter giver afgørende information om solsystemets dannelse og historie. JWSTs observationer i Kuiperbæltet bidrager til vores forståelse af de dynamiske processer, der har formet vores planetariske kvarter.

Selvom New Horizons-missionen har været medvirkende til at udvide vores viden om Kuiperbæltet ved at studere Pluto, dets satellitter og Arrokoth, giver lanceringen af ​​JWST nye muligheder for astronomer til at dykke dybere ned i studiet af denne region.

kilder:

– Northern Arizona University

– NASAs Goddard Space Flight Center

– Institut d'Astrophysique Spatiale (Université Paris-Saclay)

– Pinhead Institute

– Florida Space Institute (University of Central Florida)

– Lowell Observatorium

– Southwest Research Institute (SwRI)

– Space Telescope Science Institute (STScI)

– American University

– Cornell University