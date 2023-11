Udforsk de forskellige verdener hinsides: Hubble afslører en klippestørrelse Exoplanet

En nylig opdagelse af NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) har afsløret en lille, stenet exoplanet ved navn LTT 1445Ac, der ligger i stjernebilledet Eridanus, cirka 22 lysår væk fra Jorden. Det, der adskiller denne opdagelse, er den nylige verifikation af planetens størrelse ved hjælp af Hubble-rumteleskopet, der giver forskere værdifuld indsigt i denne fjerne verdens egenskaber.

Mens TESS lagde grunden til at identificere LTT 1445Ac i 2022, var dens optiske opløsning utilstrækkelig til nøjagtigt at bestemme planetens diameter. For at overvinde denne begrænsning henvendte et hold af astronomer sig til Hubble-teleskopet for en mere præcis måling. Deres resultater, som for nylig blev accepteret i The Astronomical Journal, kaster nyt lys over denne exoplanets fysiske egenskaber.

Ved at analysere dataene indsamlet af Hubble-teleskopet fastslog holdet, at LTT 1445Ac har en diameter på 1.07 gange Jordens diameter. Dette bekræfter dens stenede sammensætning og antyder lignende tyngdekraftsforhold til vores hjemmeplanet. Det er dog her, lighederne slutter. Den brændende overfladetemperatur på LTT 1445Ac, der når flammende 500°F (260°C), ødelægger ethvert håb om, at det er et passende miljø for livet, som vi kender det.

Hovedforfatter Emily Pass, en astronom fra Center for Astrofysik | Harvard & Smithsonian, udtrykte begejstring over potentialet for yderligere udforskning. Ved at kombinere spektroskopisk analyse fra både Hubble og det kommende James Webb-rumteleskop vil videnskabsmænd være i stand til at dykke dybere ned i atmosfæren på transitplaneter som LTT 1445Ac. Disse fremtidige observationer vil forbedre vores forståelse af den mangfoldige række af exoplaneter, der kredser om fjerne stjerner.

Ved at fremhæve betydningen af ​​denne opdagelse tilføjer Pass, "Vores måling er vigtig, fordi den fortæller os, at dette sandsynligvis er en meget nærliggende jordisk planet. Vi ser frem til opfølgende observationer, der vil give os mulighed for bedre at forstå mangfoldigheden af ​​planeter omkring andre stjerner."

Mens Webb Space Telescope fortsætter med at afsløre nye resultater, er jagten på beboelige exoplaneter fortsat et centralt mål for amerikansk astronomi i det kommende årti. Med den kombinerede indsats fra rumteleskoper som Hubble, Webb og det fremtidige Habitable Worlds Observatory, kommer menneskeheden tættere på at låse op for mysterierne i fjerne verdener uden for vores solsystem.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er en exoplanet?

En exoplanet refererer til enhver planet uden for vores solsystem, der kredser om en anden stjerne end Solen.

2. Hvad er formålet med TESS- og Hubble-teleskoper i exoplanetforskning?

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) blev designet til at lokalisere exoplaneter ved at observere den midlertidige dæmpning af stjerner forårsaget af planeter, der passerer foran dem. Hubble-rumteleskopet bruges på den anden side til at studere exoplanets egenskaber og karakteristika, hvilket giver vigtig indsigt i deres størrelser, atmosfærer og andre afgørende detaljer.

3. Hvad er James Webb Space Telescope (JWST)?

James Webb Space Telescope (JWST) er NASAs længe ventede efterfølger til Hubble Space Telescope. Det forventes at blive lanceret i slutningen af ​​2021 og vil primært observere universet i det infrarøde spektrum, hvilket giver hidtil usete muligheder for at studere exoplaneters atmosfærer og det tidlige univers.