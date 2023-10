Saharas cykliske grønnere: Indsigt i klima og dyrespredning

Klimaforskere har for nylig opdaget, at Sahara-ørkenen gennemgår periodiske intervaller med grønnere, hvor store områder af vegetation dækker det typisk tørre landskab. Disse grønne faser forekommer cirka hvert 21,000. år og er karakteriseret ved spredning af floder, søer og vandafhængige dyr. Universitetet i Helsinki og Universitetet i Bristol ledede forskningen, som blev offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications.

Undersøgelsen fokuserer på at undersøge de våde faser, som Sahara oplevede, med den seneste grønning for mellem 5,000 og 15,000 år siden. Ved at udvikle en ny klimamodel designet til at simulere nordafrikanske fugtige perioder, var forskerne i stand til at kaste lys over årsagerne og timingen af ​​disse begivenheder.

Ændringerne i Saharas klima tilskrives Jordens skiftende kredsløbsforhold, især slingren på dens akse. Denne slingre påvirker sæsonbestemte forskelle i solenergifordelingen og intensiteten af ​​fænomener som den afrikanske monsun. Tidligere klimamodeller fangede ikke fuldt ud omfanget af de fugtige perioder. Den nye model udviklet af forskerholdet giver dog en bedre forståelse af de våde forhold i Sahara.

Modellen afslører, at nordafrikanske fugtige perioder har fundet sted omkring hvert 21,000 år i løbet af de sidste 800,000 år. Varmere somre på den nordlige halvkugle intensiverer styrken af ​​det vestafrikanske monsunsystem, hvilket resulterer i øget nedbør i Sahara. Dette fremmer igen væksten af ​​savanne-type vegetation i hele regionen. Under istider sker grønningen ikke, da høje breddegrader er dækket af is, hvilket afkøler atmosfæren og undertrykker monsunerne.

At forstå Saharas vegetationstilstand er ikke kun spændende, men også vigtigt for at spore dyrs bevægelse ind og ud af regionen. Sahara fungerer som en gateway, der kontrollerer spredningen af ​​arter mellem Nord- og Afrika syd for Sahara og ind og ud af kontinentet. Vekslingen mellem fugtige og tørre faser har spillet en afgørende rolle i udviklingen og spredningen af ​​arter i Afrika.

Ved succesfuldt at modellere de nordafrikanske fugtige perioder kan forskere få bedre indsigt i menneskets udbredelser og udviklingen af ​​vores slægt i Afrika.

