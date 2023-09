Hvor bliver informationen af, når den falder ned i et sort hul?

Ifølge Einsteins generelle relativitetsteori er alt, der krydser begivenhedshorisonten af ​​et sort hul, væk for altid. Det øger massen, ladningen og vinkelmomentet af det sorte hul, men kan ikke undslippe. Men vores forståelse af kvantefysik fortæller os, at der er mere at overveje. Sorte huller er ikke statiske, men fordamper over tid og udsender Hawking-stråling. Dette rejser spørgsmålet om, hvad der sker med den information, der gik ind i at danne et sort hul.

Når fysikere taler om information, henviser de ikke kun til strenge af bogstaver eller tal. Det kan også omfatte kvantetilstande, sammenfiltrede tilstande, signaler, der styrker kausalitet, og mål for fysisk entropi. Entropi måler antallet af mulige arrangementer af et kvantesystem.

I tilfælde af et sort hul, hvis information falder ind, ser det ud til at være tabt for altid. Der er dog et bud på, at informationen i sidste ende kan dukke op, når det sorte hul fordamper. Dette er baseret på ideen om, at sammenfiltrede partikler opretholder en skjult forbindelse på tværs af begivenhedshorisonten.

Men det sorte huls informationsparadoks forbliver uløst. Skæbnen for information inde i et sort hul er stadig et mysterium. At finde en løsning på dette paradoks er en af ​​fysikkens største udfordringer.

Sammenfattende, ifølge General Relativity, er alt, der falder i et sort hul, væk for altid. Kvantefysikken antyder dog, at information stadig kan bevares og indkodes i den udgående stråling, når det sorte hul fordamper. Dette uløste mysterium, kendt som det sorte huls informationsparadoks, er fortsat et emne for intens forskning og debat inden for fysik.

kilder:

- Annelisa Leinbach, atdigit / Adobe Stock

- Htkym & Dhollm/Wikimedia Commons

- BBC Worldwide/GIPHY