De første miocæne fossiler i Østafrika kastede lys over evolutionær historie

Et internationalt hold af forskere, herunder Geochronology and Geology Program for Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), har gjort en spændende opdagelse i Østafrika. I et papir offentliggjort i tidsskriftet iScience rapporterer holdet om at finde de første miocæne pattedyrsfossiler i Gorongosa National Park i Mozambique, et vigtigt sted for at forstå udviklingen af ​​afrikanske økosystemer og dens indvirkning på hominin-slægten.

Undersøgelsen, ledet af Dr. Susana Carvalho fra University of Oxford, er en del af Paleo-Primate Project Gorongosa, som har til formål at beskytte biodiversiteten og fremme udviklingen i lokalsamfundet. Blandt holdets fund er fossile tænder fra miocæn-perioden, som strakte sig fra 5 til 23 millioner år siden og spillede en afgørende rolle for afrikanske abers oprindelse.

Desuden var forskerne i stand til at bestemme radiometriske datoer for den geologiske formation kaldet Mazamba, rekonstruere paleovegetation i regionen baseret på pædogene karbonater og fossile træsorter og beskrive forskellige fossiler, herunder marine hvirveldyr og hvirvelløse dyr, krybdyr, landpattedyr og fossile skove fra kystnære paleo-miljøer. De opdagede især en ny art af kæmpe hyrax, der vejede mellem 124 og 153 kg.

Denne banebrydende undersøgelse giver værdifuld indsigt i en tidligere uudforsket afrikansk region. Mark Sier, en tilknyttet videnskabsmand ved CENIEH og en Marie Sklodowska-Curie-stipendiat ved Utrecht University, fremhæver betydningen af ​​forskningen og udtaler: "Denne undersøgelse åbner en helt ny udsigt over en afrikansk region, der indtil nu var tom palæontologisk." Sier undersøger i øjeblikket indflydelsen af ​​orbitale cyklusser på sedimenter i Østafrika som en del af sit igangværende projekt.

Samlet set bidrager opdagelsen af ​​disse miocæne fossiler i Østafrika til vores forståelse af regionens evolutionære historie og kaster lys over de processer, der formede de afrikanske økosystemer og påvirkede udviklingen af ​​homininer. Forskningen udført i Gorongosa National Park understreger betydningen af ​​palæontologiske undersøgelser for bevaringsindsatsen og samfundsudviklingsinitiativer.

kilder:

René Bobe et al., De første miocæne fossiler fra kystnære skove i den sydlige østafrikanske Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Leveret af CENIEH

