Udforskning af universets tidlige år: Observationel kosmologi og radioeksperimenter

Cynthia Chiang, lektor i fysik ved McGill University, har altid været tiltrukket af at arbejde med sine hænder. Denne passion førte hende til området observationel kosmologi, hvor hun studerer kosmos oprindelse og udvikling ved at indsamle data om universets tidlige år.

Chiangs rejse ind i observationel kosmologi begyndte, da hun besøgte et laboratorium på California Institute of Technology under sin ansøgningsproces for en kandidatskole. Hun blev straks betaget af vakuumudstyret og kryostater og vidste, at hun ville forfølge dette felt. Efter at have afsluttet sin doktorgrad sluttede hun sig til Planck-teleskopets videnskabsteam for at studere den kosmiske mikrobølgebaggrund (CMB). Chiang ønskede dog at arbejde på at bygge sit eget instrument.

Mens han overvejede sine næste skridt, tilbragte Chiang et år på Sydpolen som en overvintringsforsker for Sydpolteleskopet. I løbet af sin tid der blev hun interesseret i kosmiske radiobølger og foretog overgangen fra at studere kosmiske mikrobølger til kosmiske radiobølger. Chiang er nu fokuseret på at bygge, implementere og betjene instrumenter, der kan detektere radiosignaler fra det tidlige univers' afgørende epoker, specifikt den mørke middelalder og kosmisk daggry.

Den mørke middelalder refererer til en tid, hvor universet primært var sammensat af neutral brintgas. Kosmisk daggry indtraf lidt senere, da de første stjerner blev dannet. Disse epoker er udfordrende at observere og kræver, at forskere tager til fjerntliggende steder på Jorden for at minimere interferens fra resten af ​​kosmos.

Chiangs håndbyggede instrumenter har til formål at fange lyset fra den første kosmiske solopgang og den mørke middelalder før den. I øjeblikket har kun ét hold, kaldet EDGES, rapporteret potentielle observationer fra den kosmiske daggry-æra, men deres resultater skal stadig bekræftes eller afkræftes fra andre instrumenter.

I et interview med Quanta diskuterer Chiang sine oplevelser på Sydpolen, de særlige forhold i hendes arbejde inden for observationel kosmologi og spændingen ved at løse mysterier gennem videnskabelig forskning.

Definitioner:

Observationel kosmologi: Studiet af universets oprindelse, struktur og udvikling gennem indsamling og analyse af observationsdata.

Kosmisk mikrobølgebaggrund (CMB): Relikviestråling fra Big Bang, som bruges til at studere det tidlige univers.

Kosmisk mørke middelalder: En periode i det tidlige univers, hvor universet primært var sammensat af neutral brintgas, hvilket resulterede i en mørk himmel blottet for stjerner og galakser.

Kosmisk daggry: Den æra, hvor de første stjerner begyndte at dannes, hvilket markerede afslutningen på den mørke middelalder. Disse tidlige stjerner var forskellige fra de stjerner, der blev observeret i nutidens univers.

21-centimeter linje: En specifik radiobølgelængde udsendt af brintatomer, som kan bruges til at studere forskellige epoker i universets historie.

kilder:

Kilde: Quanta Magazine

Billedkilde: Uplash