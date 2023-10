Ny indsigt i Rooster Self-Awareness: Beyond the Mirror Test

Haner er mere end bare klukke- og æglægningsmaskiner. En nylig undersøgelse udført af forskere fra universiteterne i Bonn og Bochum sammen med MSH Medical School Hamburg, tyder på, at haner har evnen til at genkende sig selv i et spejl. Men succesen med denne selverkendelse afhænger af forskellige eksperimentelle forhold. Dette spændende fund kaster ikke kun lys over haners kognitive evner, men har også bredere implikationer for forståelsen af ​​selvbevidsthed hos andre dyrearter. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE, udfordrer vores konventionelle forståelse af kyllings adfærd.

Idéen om at udføre spejltests på kyllinger blev født ud af et samarbejde mellem forskerne og prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün fra Institut for Biopsykologi ved Ruhr Universitetet i Bochum. I mærketesten sættes et farvet mærke på et dyrs hoved, som kun kan ses i spejlet. Hvis dyret udforsker det markerede område, når det ser dets refleksion, betragtes det som bevis på selvgenkendelse. Det er dog ikke alle dyr, der udviser denne adfærd, hvilket rejser spørgsmål om testens gyldighed.

For at søge en mere økologisk relevant tilgang besluttede forskerne at integrere spejltesten med hanernes naturlige adfærd. Haner er kendt for at udsende alarmopkald, når et rovdyr er til stede, og advarer deres slægtninge om faren. Forskerne oprettede en testarena og projicerede et billede af en rovfugl på det ene rum, og testede, om hanerne ville udsende alarmopkald i nærværelse af deres reflekterede billede sammen med rovdyrstimulus.

Overraskende nok viste resultaterne, at hanerne udsendte betydeligt færre alarmopkald, når de blev konfronteret med deres spejlbillede sammenlignet med en artsfælle. Dette tyder på, at hanerne kan have genkendt sig selv i spejlet og forstået, at det reflekterede billede ikke var en artsfælle. Der er dog behov for yderligere forskning for at bekræfte denne fortolkning og udforske alternative forklaringer.

Denne undersøgelse udfordrer den traditionelle forståelse af kyllinger som blot instinktdrevne dyr og fremhæver deres potentiale for selvbevidsthed. Ved at undersøge haneadfærd i en mere økologisk relevant kontekst har forskerne givet værdifuld indsigt i disse fascinerende skabningers kognitive evner. Dette åbner nye veje til at studere selverkendelse hos andre dyr og uddybe vores forståelse af bevidsthed hinsides mennesker.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad er spejltesten?

Spejltesten er en almindelig eksperimentel metode, der bruges til at bestemme, om dyr kan genkende sig selv i et spejl, hvilket demonstrerer selvbevidsthed. I denne test påføres et mærke på dyrets krop, og deres reaktion på mærket, mens de observerer deres refleksion i et spejl, observeres.

Q: Hvad afslørede haneundersøgelsen?

Haneundersøgelsen udført af forskere ved universiteterne i Bonn og Bochum gav bevis for, at haner kan have evnen til at genkende sig selv i et spejl. Hanerne udsendte dog færre alarmopkald, når de blev konfronteret med deres spejlbillede sammenlignet med en slægt, hvilket tyder på, at der er behov for yderligere undersøgelser for at afklare deres selvgenkendelse.

Q: Hvorfor er studiet vigtigt?

Denne undersøgelse udfordrer den almindelige tro på, at kyllinger er simple dyr og fremhæver deres potentiale for selvbevidsthed. Ved at udforske haneadfærd i en mere økologisk relevant kontekst åbner undersøgelsen nye veje til at forstå selverkendelse hos dyr og udvide vores viden om bevidsthed ud over mennesker.