Regnormenes indvirkning på jordforvitring

I en nylig undersøgelse har forskere ved Stanford University undersøgt regnormes rolle i jordforvitringsprocesser. Regnorme er kendt for deres evne til at nedbryde organisk materiale og sedimentkorn, hvilket gør dem værdifulde til havearbejde og kompostering. Ifølge Adrian Wackett, en doktorgradsstuderende i jordvidenskab ved Stanford, forbruger regnorme jordkorn og bevarer de største i deres kråser, hvilket hjælper med nedbrydningen af ​​jord og frigivelse af næringsstoffer.

Men mens regnorme kan være gavnlige i kontrollerede miljøer, kan de udgøre en trussel, når de introduceres i naturlige økosystemer. Deres aktiviteter kan påvirke jordprocesser, såsom tilbageholdelse af organisk materiale og næringsstoffer, samt vandinfiltration og kemiske reaktioner. Derudover bidrager regnorme til kuldioxidens kredsløb ved at nedbryde organisk materiale og frigive kuldioxid til atmosfæren.

Forskerholdet gennemførte deres undersøgelse i El Yunque National Forest i Puerto Rico og undersøgte ændringerne i sedimentstørrelser i jordsøjlen, hvor regnorme var til stede. De opdagede, at områder med regnormegravning havde mindre medianpartikelstørrelser, hvilket indikerer en betydelig indvirkning på jordens tekstur. Faktisk var kvartskorn i orme-bioturbationszonen næsten 50 % mindre end dem uden ormeaktivitet.

Denne undersøgelse er den første til at undersøge orme-induceret silica nedbrydning in situ jord. Forskerne vurderede, at regnorme bidrager med cirka 2% af den samlede forvitring i El Yunque-jorden. Dette betragtes dog som et konservativt skøn, da regnorme potentielt kan være en mere væsentlig forvitringsmekanisme end først antaget.

Spredning af regnorme til nye territorier kan føre til øgede forvitringsrater. Regnorme er blevet observeret infiltrere skove på den nordlige breddegrad, der historisk var ormefrie. Holdet studerede jordprofiler i Alaska, Minnesota, Finland og Sverige og observerede skift i medianpartikelstørrelse i områder, hvor regnorme for nylig havde invaderet.

Mens individuelle regnorme kan forårsage små ændringer, er den kumulative effekt af regnormeaktivitet på jordforvitring betydelig. Forståelse af regnormes indvirkning på jordens forvitringsdynamik er afgørende for at forudsige og styre jordprocesser i forskellige økosystemer.

