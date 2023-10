Implikationerne af Jordens atmosfære på søgen efter liv i universet

Inden for astrobiologi ser videnskabsmænd ofte på Jorden som en skabelon til at forstå mulighederne for liv i universet. Jordanaloger, planeter, der ligner vores egne med hensyn til beboelighed og atmosfærisk sammensætning, er af særlig interesse. Jordens atmosfære har dog udviklet sig drastisk over tid, hvilket gør det nødvendigt at forstå dens fortid for bedre at kunne søge efter tegn på liv på andre planeter.

Phanerozoic Eon, som strækker sig over de sidste 500 millioner år, spillede en afgørende rolle i udviklingen af ​​Jordens atmosfære og fremkomsten af ​​forskellige arter. Denne periode oplevede en stigning i iltindholdet og udviklingen af ​​dyr, landplanter og dinosaurer. Men de nuværende metoder, der bruges til at søge efter tegn på liv på exoplaneter, tager ikke højde for ændringerne i Jordens atmosfære over tid.

For at bygge bro over denne kløft skabte et team af forskere fra Cornell University en simulering af Jordens atmosfære under Phanerozoic Eon. Ledet af Rebecca Payne og Lisa Kaltenegger havde holdet til formål at levere et værktøj til planlægning og fortolkning af observationer af exoplanetatmosfærer. Ved at forstå sammensætningen af ​​Jordens atmosfære gennem forskellige perioder, kan astronomer bedre identificere lovende mål for søgen efter liv.

Studiet af exoplaneter er i øjeblikket ved at gå fra opdagelse til karakterisering, hjulpet af avancerede teleskoper, der er i stand til at opnå spektre direkte fra exoplanetatmosfærer. Gennem teknikker som direkte billeddannelse og transmissionsspektreanalyse kan astronomer indsamle afgørende data om sammensætningen af ​​exoplanetatmosfærer. Det kommende James Webb-rumteleskop forventes at give endnu mere detaljerede oplysninger.

Mens adskillige exoplaneter er blevet opdaget og karakteriseret, er der mangel på jordanaloger på forskellige stadier af atmosfærisk evolution. Især Phanerozoic Eon er af interesse på grund af dens betydelige udvikling i det jordiske liv. Ved at simulere transmissionsspektrene, der genereres af en planets atmosfære, kan forskere bestemme dens sammensætning og tilstedeværelsen af ​​tegn på liv.

At forstå udviklingen af ​​Jordens atmosfære kan give værdifuld indsigt til at guide søgen efter liv på exoplaneter. Ved at identificere jordanaloger på forskellige stadier af atmosfærisk udvikling, kan videnskabsmænd indsnævre potentielle mål i jagten på udenjordisk liv.

