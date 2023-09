Sorte huller fundet ved rekordstor nærhed til jorden

En nylig opdagelse har afsløret tilstedeværelsen af ​​sorte huller i en bemærkelsesværdig tæt afstand til Jorden. Hyades Star Cluster, der ligger 153 lysår væk, er nu kendt for at huse to eller tre sorte huller. I modsætning til tidligere opdagelser er disse sorte huller i en klynge, der er synlig for det blotte øje fra moderat mørk himmel.

Hyades-stjerneklyngen bliver ofte overskygget af sin mere berømte nabo, Plejaderne. Hyaderne er dog den nærmeste stjernehob på Jorden. Tidligere observationer af sorte huller har været meget længere væk, hvor den nuværende rekordholder er Gaia BH1, der ligger 1,600 lysår væk.

Opdagelsen af ​​sorte huller i Hyades-hoben blev muliggjort af præcisionsmålinger af placeringen og bevægelserne af hobens stjerner. Computermodeller blev brugt til at replikere fordelingen af ​​stjerner omkring hobens centrum, og de bedste matcher blev fundet, når to eller tre sorte huller blev inkluderet.

Denne observation har vigtige implikationer for forståelsen af ​​udviklingen af ​​stjernehobe og deres bidrag til gravitationsbølgekilder. Det giver også værdifuld indsigt i, hvordan tilstedeværelsen af ​​sorte huller påvirker dynamikken i stjernehobe.

De fleste søgninger efter sorte huller har fokuseret på kugleformede klynger i Mælkevejens glorie, men denne opdagelse tyder på, at åbne klynger som Hyaderne, der er tættere på Jorden, tilbyder spændende muligheder for yderligere undersøgelser.

Resultaterne af denne undersøgelse blev offentliggjort i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

– Månedlige meddelelser fra Royal Astronomical Society