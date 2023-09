Et andet perspektiv: Er universet mindre, end vi tror?

Ifølge en ny undersøgelse kan det observerbare univers faktisk være det meste af det, der er. Mens de fleste kosmologer mener, at vores observerbare hjørne af universet kun er en lille del af en langt større eller endda uendelig skabelse, argumenterer denne undersøgelse noget andet.

En grund til, at videnskabsmænd længe har troet, at universet er stort, skyldes fordelingen af ​​galaksehobe. Hvis universet kun udvidede sig til det, vi kan se, ville galakser uden for vores observerbare rækkevidde ikke blive trukket af gravitationskræfter mod os, hvilket ville skabe et asymmetrisk klyngemønster. Imidlertid samler galakser sig ensartet i stor skala i hele det synlige univers, hvilket tyder på homogenitet og isotropi.

Rumtid peger også på et større univers. Hvis rumtiden ikke var flad, ville vores opfattelse af fjerne galakser blive forvrænget, hvilket får dem til at virke enten meget større eller mindre, end de faktisk er. Det faktum, at fjerne galakser kun synes lidt større på grund af kosmisk udvidelse, tyder på, at kosmos skal være mindst 400 gange større end det observerbare univers.

Derudover præsenterer den kosmiske mikrobølgebaggrund, som næsten er en perfekt sort krop, et puslespil. Bortset fra små temperaturudsving er den mere ensartet, end den burde være. For at forklare dette har astronomer foreslået tidlig kosmisk inflation kort efter Big Bang. Hvis denne model er nøjagtig, kan universet være omkring 10^26 gange større, end hvad vi kan observere.

Imidlertid udforsker denne nye undersøgelse strengteori og ideen om "sumplandet". Strengteori, en samling af matematiske metoder, hjælper med at udvikle komplekse fysiske modeller. Nogle strengteorimodeller er mere lovende end andre, hvor nogle er kompatible med kvantetyngdekraften og andre ikke. De fleste inflationære strengteorimodeller falder ind i "sumplandet", hvilket indikerer, at de ikke er lovende.

Forskerne i denne undersøgelse foreslår ideen om højere dimensionelle strukturer inden for strengteori for at forklare universet uden tidlig kosmisk inflation. Denne tilgang giver mulighed for et univers, der kun er hundrede eller tusind gange større end det, vi kan observere. Selvom denne undersøgelse præsenterer et andet perspektiv, er der behov for yderligere forskning og observationer for at bekræfte eller udfordre disse resultater.

