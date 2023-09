Nyt gennembrud i Heilbronn-trekantproblemet

Forskere har lavet et fantastisk gennembrud i Heilbronn-trekantproblemet, et matematisk puslespil, der har forvirret matematikere i årtier. Problemet går ud på at bestemme størrelsen af ​​den størst mulige mindste trekant, der kan dannes af en gruppe punkter inde i en firkant.

Heilbronn-trekantproblemet blev først foreslået af den tyske matematiker Hans Heilbronn i slutningen af ​​1940'erne. Siden da har fremskridtene med problemet været langsom, uden væsentlige fremskridt siden 1980'erne. Men i maj i år annoncerede tre matematikere - Alex Cohen, Cosmin Pohoata og Dmitrii Zakharov - en ny kasket på størrelsen af ​​den mindste trekant.

Gennembruddet kom efter, at Cohen faldt over en gammel undersøgelse af Heilbronn-trekantproblemet af Klaus Roth. Han indså, at Roths ideer kunne forbindes med begreber, som hans rådgiver, Larry Guth, havde diskuteret på et nyligt læsegruppemøde. Cohen opdagede senere, at Pohoata og Zakharov også havde arbejdet på problemet og havde lavet den samme forbindelse.

Forskerne samarbejdede og fik efter syv måneder deres gennembrud. Deres papir introducerer nye områder inden for matematik og forventes at inspirere til yderligere fremskridt med Heilbronn-trekantproblemet. Resultatet er særligt betydningsfuldt, da det sænker den øvre grænse for størrelsen af ​​den mindste trekant, som var forblevet uændret i over fire årtier.

Heilbronn-trekantproblemet har forbindelser til forskellige andre områder af matematik, herunder krydsende former, talteori og Fourier-analyse. Problemet involverer at arrangere punkter inde i en firkant for at maksimere størrelsen af ​​den mindste trekant. Selvom det er relativt nemt at vise, at den mindste trekant ikke kan have et areal større end 1/(n-2), spekulerede Heilbronn i, at grænsen var endnu mindre.

Selvom forskerne ikke har fundet den størst mulige mindste trekant, repræsenterer deres gennembrud et væsentligt fremskridt i vores forståelse af problemet. Det er håbet, at dette nye gennembrud vil føre til yderligere fremskridt og inspirere til en renæssance i studiet af Heilbronn-trekantproblemet.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]