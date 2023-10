Forberedelse til virkningen: Hvordan solformørkelsen vil teste elektriske net

Denne artikel undersøger den kommende ringformede solformørkelse og dens potentielle indvirkning på elektriske net i USA. Med formørkelsen indstillet til at passere over adskillige vigtige sol-hotspots, herunder Californien og Texas, forbereder netoperatørerne sig på et betydeligt fald i solkapaciteten, hvilket kan give udfordringer med at imødekomme efterspørgslen efter elektricitet.

Siden den sidste solformørkelse i 2017 er solenergi blevet meget mere dominerende i det amerikanske energimix. Californien har for eksempel oplevet en fordobling af sin solgenereringskapacitet, og solen forsyner nu regelmæssigt mere end halvdelen af ​​statens middagsbehov. Som følge heraf kan reduktionen i soloutput under formørkelsen udgøre en væsentlig test for nettet.

Ifølge netoperatørens skøn kan mere end en tredjedel af landets solkapacitet være utilgængelig på et tidspunkt under formørkelsen, hvilket potentielt kan påvirke evnen til at drive omkring 20 millioner hjem. Udfordringen for netoperatører er dobbelt: at finde alternative strømkilder til at udfylde hullet under formørkelsen og jævnt at øge solgenereringen, når formørkelsen er forbi.

Netoperatører i Californien og Texas, hvor formørkelsen vil have en betydelig indflydelse, har forberedt sig på begivenheden i flere måneder. For at håndtere den reducerede solproduktion skal operatører muligvis stole på at tænde naturgasanlæg op tidligere på dagen og bruge netbatterier, der er blevet opladet natten over. Men den hurtige stigning i strømproduktionen, når formørkelsen er overstået, udgør en anden udfordring, da rampehastighederne vil overstige det normale niveau.

På trods af disse udfordringer er grid-embedsmænd sikre på deres forberedelser og mener, at nettet er godt forberedt til at håndtere formørkelsen. Koordinationen mellem kraftværker og evnen til at udnytte alternative ressourcer i nabostaterne giver en vis fleksibilitet i håndteringen af ​​formørkelsens påvirkning. Texas, som driver sit eget isolerede net, kan dog stå over for unikke udfordringer med at håndtere tabet af solenergi.

Ud over påvirkningen af ​​solenergien forventes formørkelsen også at have sekundære effekter, såsom et fald i temperaturer og reduceret luftturbulens. Disse faktorer kan potentielt også påvirke vindkraftproduktionen. Ikke desto mindre er netoperatørerne optimistiske om, at de kan håndtere udfordringerne fra formørkelsen og opretholde en stabil elforsyning.

