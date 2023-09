Kan mus lære en ny sang?

I årevis troede forskere, at musesange var instinktive og fikserede. Men i 2012 gennemførte et team af neurobiologer ved Duke University et eksperiment for at teste denne antagelse. Forskerne overdøvede fem mus kirurgisk og sammenlignede deres sange med hørende mus. De fandt ud af, at sangene fra døvede mus blev nedværdige og uigenkendelige, hvilket indikerer, at evnen til at høre sig selv og andre er afgørende for en muses sang.

Dette eksperiment gav fingerpeg om oprindelsen af ​​sproget, som længe har været betragtet som "det sværeste problem i videnskaben." Mens vokalindlæring var blevet observeret hos arter som sangfugle og hvaler, mente forskerne, at disse evner ikke var relateret til menneskeligt sprog. Opdagelsen af ​​stemmelæring hos mus antydede, at sprogkritisk kapacitet kunne eksistere på et kontinuum.

Andre resultater har yderligere udvisket grænsen mellem menneskers og dyrs kommunikation. Skildpadder, der producerer og reagerer på lyde, korallarver, der kan høre sunde rev, og planter, der kan registrere lyde, er alle blevet undersøgt. Disse opdagelser tyder på, at intention og mening kan findes i ikke-menneskelige lyde, hvilket peger på fremkomsten af ​​regelbaserede strukturer i sproget.

I århundreder er sprog blevet set som et unikt kendetegn ved mennesker, der adskiller os fra andre arter. Denne tro har retfærdiggjort vores herredømme over dyr og gjort sprogets udvikling til et mysterium. Men eksperter i lingvistik, biologi og kognitiv videnskab har nu mistanke om, at sprog kan have delt komponenter på tværs af arter og kastet lys over dyrs indre liv og vores egen evolutionære historie.

Kilde: The New York Times

Definitioner:

– Vokal læring: Evnen til at lære og producere lyde gennem imitation og øvelse.

– Sonogram: En visuel repræsentation af lyd, der viser frekvensen og intensiteten af ​​forskellige komponenter.

– Neurobiolog: En videnskabsmand, der studerer nervesystemet og dets forhold til adfærd.

– Hvaler: Havpattedyr, herunder delfiner og hvaler.

– Pinnipeds: Havpattedyr, herunder sæler og søløver.

– Forhjerner: Den forreste del af hjernen, ansvarlig for højere kognitive funktioner.

– Nedsænket landbro: En landforbindelse mellem to landmasser, der er under vandet på grund af stigende vandstand.