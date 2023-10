Stigningen i støv i luften vækker bekymringer om klimaændringer

Mængden af ​​støv i verdens luft er blevet forværret i 2022, oplyser FN's Meteorologiske Verdensorganisation (WMO). Organisationen efterlyste yderligere forskning i sammenhængen mellem klimaændringer og stigningen i sandstorm-hotspots. Stigningen i støv tilskrives øgede emissioner fra regioner som det vestlige centrale Afrika, Den Arabiske Halvø, Det iranske Plateau og det nordvestlige Kina.

WMO-chef Petteri Taalas understregede, at menneskelige aktiviteter påvirker sand- og støvstorme. Højere temperaturer, tørke og øget fordampning resulterer i lavere jordfugtighed, hvilket kombineret med dårlig arealforvaltning bidrager til hyppigere sand- og støvstorme. Den årlige WMO-rapport analyserede forekomsten og farerne ved støvstorme og fremhævede deres indvirkning på samfundet.

Rapporten afslørede, at det globale gennemsnit af årlige gennemsnitlige støvoverfladekoncentrationer i 2022 var lidt højere end i 2021. I 2021 var tallet 13.5 mikrogram per kubikmeter, mens det i 2022 steg til 13.8 mikrogram per kubikmeter. Bodele-regionen i Tchad registrerede den højeste estimerede årlige gennemsnitlige støvoverfladekoncentration, varierende fra 900 til 1,200 mikrogram per kubikmeter. På den sydlige halvkugle havde det centrale Australien og Sydafrikas vestkyst de højeste koncentrationer, der spænder fra 200 til 300 mikrogram per kubikmeter.

Støvstorme har vidtrækkende virkninger, hvilket bidrager til mørkere himmelstrøg og kompromitteret luftkvalitet. Rapporten anførte, at cirka 2,000 millioner tons støv kommer ind i atmosfæren hvert år, hvilket påvirker økonomier, økosystemer, vejr og klima, selv i regioner tusindvis af kilometer væk. Mens naturlige processer spiller en rolle, bidrager dårlig vand- og arealforvaltning også væsentligt.

Bulletinen fremhævede tre store hændelser i 2022, herunder et "ekstraordinært støvudbrud" fra det nordlige Afrika over Spanien og Portugal, som oversteg EU's luftkvalitetsbestemmelser. Endnu en alvorlig støvstorm opstod i Mellemøsten, hvilket reducerede sigtbarheden over hele regionen. Derudover påvirkede en landbrugsstøvstorm i det østlige USA landbrugsaktiviteter.

Taalas understregede vigtigheden af ​​at tage fat på virkningerne af sand- og støvstorme på sundhed, transport og landbrug. Bulletinen opfordrede til yderligere forskning i forbindelsen mellem støvstorme og klimaændringer, da dette område forbliver stort set uudforsket. WMO sigter mod at etablere tidlige varslingssystemer for vejrkatastrofer på verdensplan inden for fire år for at afbøde de forværrede virkninger af klimaændringer, herunder støvstorme.