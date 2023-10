Ny forskning viser, at hvalfangst udryddede flertallet af finhvaler i det østlige nordlige Stillehav i det 20. århundrede

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af UCLA-biologer blev 99% af den østlige, nordlige Stillehavs finhval ynglebestand decimeret af hvalfangst i det 20. århundrede. Dette tal er væsentligt højere end tidligere skøn, hvilket understreger alvoren af ​​menneskelig aktivitets påvirkning på miljøet. Mens tidligere forskning var afhængig af hvalfangstregistreringer eller mitokondrielt DNA, brugte denne undersøgelse hele genomet til at give en omfattende forståelse af den nuværende størrelse og genetiske mangfoldighed af de resterende finhvaler.

Industriel hvalfangst i det 20. århundrede forårsagede en næsten udryddelse af finhvalbestanden, især i det østlige nordlige Stillehav. Dette er i modsætning til det 19. århundrede, hvor de fleste hvalarter blev ødelagt af hvalfangst, men større arter som blå- og finhvaler formåede at overleve relativt uskadt.

Forskningen udført af UCLA-biologerne var udfordrende, da det viste sig at være svært at få DNA-prøver fra levende hvaler. Undersøgelsen omfattede dog analysen af ​​50 hvaler, herunder finhvaler fra Den Californiske Golf, som ikke var mål for hvalfangere, men tilhørte en lille, isoleret gruppe.

Resultaterne af undersøgelsen afslørede, at den Californiske Golfs finhvaler divergerede for omkring 16,000 år siden og opretholdt en bestand på cirka 114 voksne opdrættere. I modsætning hertil var befolkningen i det østlige nordlige Stillehav stor og indbyrdes forbundet, indtil hvalfangst i det 20. århundrede førte til en katastrofal reduktion i antallet fra 24,000 individer til kun 305 inden for et tidsrum på 26 til 52 år.

På trods af det ødelæggende fald er den genetiske diversitet blandt de resterende finhvaler i det østlige nordlige Stillehav stadig tilstrækkelig til at muliggøre deres genopretning, hvis der gennemføres passende bevaringsforanstaltninger. Imidlertid er det afgørende for den igangværende genopretning af disse hvalbestande at opretholde nuværende beskyttelse og adressere eksterne trusler såsom klimaændringer og skibsstrejker.

Forskningen udført i dedikation til den afdøde UCLA-professor Robert Wayne repræsenterer et afgørende skridt fremad i forståelsen af ​​de udfordringer, finhvaler står over for. Efterhånden som beregningsmodellerne forbedres, vil inkorporering af faktorer som klimaændringer være afgørende for at vurdere risikoen for udryddelse og udvikle effektive bevaringsstrategier.

Sammendrag:

Definitioner:

– Genetisk diversitet: Variationen af ​​gener inden for en bestemt art eller population.

– Mitokondrielt DNA: Genetisk materiale placeret i mitokondrierne i celler, arvet kun fra moderen og almindeligvis brugt i genetiske undersøgelser.

– Hvalfangst: Praksis med at jage og dræbe hvaler for deres kød, olie eller andre produkter.

– Industriel hvalfangst: Storstilet jagt på hvaler til kommercielle formål.

– Genom: Det komplette sæt af genetisk materiale i en organisme.

kilder:

– Undersøgelse offentliggjort i Nature Communications

– Forskning udført af UCLA-biologer