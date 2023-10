Fødslen af ​​en ny planet: observere eftergløden af ​​en planetarisk kollision

Astronomer har potentielt opdaget følgerne af en massiv kollision mellem to gigantiske planeter, et fænomen, der kan føre til skabelsen af ​​en ny planet. Denne observation giver en sjælden mulighed for at være vidne til fødslen af ​​en planet i realtid og kaster lys over processen med planetdannelse.

I december 2021 bemærkede astronomer usædvanlig flimren fra en sollignende stjerne, der var placeret cirka 1,800 lysår væk fra Jorden. Stjernen, kendt som ASASSN-21qj, udviste ændringer i synligt lys over flere måneder, til tider næsten forsvundet, før den vendte tilbage til sin oprindelige lysstyrke. Dette dæmpningsfænomen tilskrives ofte materiale, der passerer mellem stjernen og Jorden.

Det var dog en amatørastronom ved navn Arttu Sainio, der påpegede en væsentlig observation. Han bemærkede, at to et halvt år før stjernens dæmpning var emissionen af ​​infrarødt lys fra dens placering steget med cirka 4 %. Dette rejste spørgsmålet om, hvorvidt disse to sæt observationer var relaterede, og hvad der kunne ske omkring ASASSN-21qj.

I en undersøgelse offentliggjort i Nature foreslår forskere, at observationerne forklares med en katastrofal kollision mellem to planeter. Kæmpepåvirkninger spiller en afgørende rolle i planetdannelsen og bestemmer deres størrelser, sammensætning, termiske tilstande og orbitale mønstre. Mens sådanne kollisioner menes at være ansvarlige for forskellige fænomener i vores solsystem, har direkte beviser for igangværende gigantiske påvirkninger i galaksen været sparsomme.

Ifølge forskerne ville kollisionen have frigivet mere energi i de første timer, end stjernen selv udsender. Nedslaget ville have skabt en varm, glødende masse af materiale, der var meget større end de oprindelige planeter, hvilket forklarer den infrarøde lysstyrke observeret af NASAs WISE-rumteleskop. Det udvidede planetariske legeme produceret af kollisionen vil tage millioner af år at afkøle og krympe og til sidst danne en ny planet.

Kollisionen ville også have slynget affald ud i forskellige baner omkring stjernen, hvor en brøkdel af det fordampede og dannede skyer af bittesmå is og bjergkrystaller. Denne klumpete sky af materiale blokerede det synlige lys fra stjernen, hvilket forårsagede den uregelmæssige dæmpning. Forskerne spekulerer i, at kollisionen involverede to Neptun-lignende verdener rige på is.

At studere dette stjernesystem kunne give værdifuld indsigt i processen med planetdannelse. Forskerne vurderer, at kroppen efter anslaget må have været hundredvis af gange større end Jorden, hvilket tyder på, at de kolliderende planeter var flere gange Jordens masse og muligvis ligner Uranus og Neptun i størrelse. Temperaturen af ​​post-kollisionen anslås til at være omkring 700°C, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​elementer med lav kogetemperatur, såsom vand.

Yderligere observationer ved hjælp af teleskoper som NASA's JWST vil gøre det muligt for videnskabsmænd at undersøge affaldsskyen, bestemme partikelstørrelser og sammensætninger, studere kemien i kroppen efter stød og spore dens afkølingsproces. Denne langsigtede observation vil give forskere mulighed for at overvære udviklingen af ​​systemet og udvide vores forståelse af gigantiske påvirkninger og planetsystemer.

Afslutningsvis giver påvisningen af ​​en planetarisk kollision og den efterfølgende dannelse af en ny planet en unik mulighed for at være vidne til fødslen af ​​en verden i realtid. Disse observationer vil bidrage til vores viden om planetdannelsesprocesser og give værdifuld indsigt i planetsystemernes dynamik.

kilder:

– Original artikel: The Conversation (Creative Commons-licens)

– Billede: Pixabay