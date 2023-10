"Ring of Fire": En spektakulær ringformørkelse, der skal feje over Amerika

Lørdag den 14. oktober vil skywatchere i Amerika blive behandlet med en blændende visning, da en ringformet formørkelse pryder himlen. Formørkelsen begynder klokken 09:13 PDT i Oregon og vil finde vej gennem flere stater i USA, herunder Nevada, Utah, New Mexico og Texas. Det vil også være synligt i nogle regioner i Californien, Idaho, Colorado og Arizona, før det passerer ind i Den Mexicanske Golf. Formørkelsen vil derefter fortsætte gennem Mexico, Mellemamerika og Sydamerika og slutte ved solnedgang over Atlanterhavet.

En ringformet formørkelse opstår, når månen er længere væk fra Jorden og kun delvist skjuler solen, hvilket skaber en fantastisk flammende ring omkring den mørke måneskive. Formørkelsen vil udfolde sig i etaper, begyndende med en delvis solformørkelse, når månen begynder at passere foran solen. Da månen fuldt ud dækker solen, begynder den ringformede fase, der viser den ikoniske "ring af ild"-effekt. I denne fase kan man observere et fænomen kaldet "Baily's Beads", som er lysdråber, der danner en bue rundt om månen på grund af måneskivens ujævne kant.

Den maksimale formørkelse opstår, når månen helt dækker midten af ​​solens skive, hvilket resulterer i en glødende ring af ild. Ringdannelsen kan vare mellem 4 og 5 minutter, afhængigt af placeringen. Efter dette vil månen bevæge sig væk fra solen, hvilket markerer slutningen af ​​ringformigheden og starter den anden partielle formørkelsesfase. Under hele arrangementet er det afgørende at se solen sikkert ved at bruge specielle formørkelsesbriller eller projicere billedet på et ark karton.

Denne ringformede formørkelse i 2023 er en forløber for en anden himmelsk begivenhed, der skal betage Amerika: en total solformørkelse den 8. april 2024. Så sæt kryds i dine kalendere, og gør dig klar til at se den ærefrygtindgydende skønhed ved disse himmelske udstillinger.

Definitioner:

– Ringformørkelse: En formørkelse, hvor månen er længere væk fra Jorden og kun delvist skjuler solen, hvilket skaber en ring af ildeffekt.

– Baily's Beads: Lysdråber, der danner en bue omkring månen under en ringformet formørkelse, forårsaget af den ujævne kant af måneskiven.

– Delvis solformørkelse: Når månen, jorden og solen ikke er helt på linje, hvilket resulterer i, at månen kun dækker en del af solens skive.

– Total solformørkelse: Når månen fuldstændig blokerer for solens ansigt.

kilder:

– NASA

Space.com