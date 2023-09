Absorberende galakser: Nye opdagelser gennem lysabsorption

By

Ved hjælp af Hubble-rumteleskopet har astronomer fra Cosmic Dawn Center gjort en banebrydende opdagelse af en galakse, der kun kan observeres gennem det lys, den absorberer i stedet for udsender. Denne galakse, der ligger næsten 11 milliarder år i fortiden, er en del af en tidlig gruppe, der senere kan ligne vores egen lokale gruppe.

Typisk bliver galakser detekteret gennem det lys, de udsender eller reflekterer. Men hvis en galakse er placeret langs sigtelinjen til en mere fjern, skarp lyskilde, vil den absorbere noget af denne kildes lys. Denne absorption sker på grund af gas- og støvpartikler, der er til stede mellem stjernerne i galaksen. Ved at analysere baggrundslyskildens spektrum kan astronomer observere distinkte absorptions-"huller", der afslører tilstedeværelsen af ​​en forgrundsgalakse.

Det absorberede lys giver information om den absorberende galakses fysiske karakteristika. I dette tilfælde er den lyse baggrundskilden sandsynligvis en kvasar, kernen i en galakse med et supermassivt sort hul. På trods af udfordringerne ved at observere en galakse, der udsender sit eget lys, mens den står foran en lysende kvasar, har astronomer med succes opdaget flere sådanne absorbere.

I deres seneste undersøgelse fokuserede holdet på en særlig rød kvasar, der blev stærkt rødmet af en absorber placeret for næsten 11 milliarder år siden. Denne absorber, som absorberer betydeligt mere lys end andre, antyder, at det er en moden galakse, der ligner Mælkevejen. Selvom de ikke var i stand til at opdage en lysende modstykke til absorberen, opdagede forskerne en anden nærliggende galakse, der kan være en del af den tidlige gruppe.

Observationerne af det absorberede lys indikerer, at støvet i forgrundsgalaksen ligner det støv, der ses i vores Mælkevej og nabogalakser. Dette fund kaster lys over galaksernes sammensætning og natur gennem den kosmiske historie.

Overordnet set fremhæver denne undersøgelse lysabsorptionens vigtige rolle i at afdække de skjulte hemmeligheder i fjerne galakser. Ved at bruge denne komplementære metode kan astronomer udvide vores forståelse af det tidlige univers og dannelsen af ​​galaksegrupper.

