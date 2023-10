Forskere udvikler magnetiske nanopartikler til at rense kulbrinteforurening i vand

Ud over at bidrage til klimakrisen gennem udledning af drivhusgasser, udgør den udbredte brug af kulbrinter, som er hovedkomponenterne i fossile brændstoffer, betydelige miljømæssige udfordringer. Kulbrinter er den mest udbredte klasse af organiske forurenende stoffer på Jorden og findes i råolie, der almindeligvis anvendes som brændstof til transport og opvarmning, såvel som i plastmaterialer.

På trods af den stigende bevidsthed om de ødelæggende virkninger af klimaændringer, er den globale økonomi stadig stærkt afhængig af fossile brændstoffer. Ifølge et nyligt papir offentliggjort i Advanced Science beløber verdensproduktionen af ​​råolie og naturgas sig til milliarder af tons, hvilket bidrager til frigivelsen af ​​enorme mængder drivhusgasser. Bortset fra de velkendte miljømæssige konsekvenser har den omfattende tilstedeværelse af mikroplastikforurening fra kulbrinter givet anledning til bekymring. Mikroplast er blevet fundet i fjerntliggende områder som Arktis og endda i skyer.

At løse dette presserende problem med plastikforurening og kulbrinteforurening i vand kræver effektive løsninger. Mens der gøres en indsats for at gå væk fra fossile brændstoffer og udforske alternative muligheder for plastprodukter, er der behov for en pålidelig metode til at fjerne kulbrinter fra vand. Nuværende metoder, såsom skimming og flokkulering, kan kun fjerne større stykker mikroplastik, hvilket efterlader mindre partikler upåvirket.

For at tackle dette problem udviklede et team af forskere ledet af Marcus Halik ved Friedrich-Alexander-Universität en universel afhjælpningsmetode ved hjælp af superparamagnetiske jernoxidnanopartikler (SPION'er). Disse nanopartikler har en størrelse på cirka 10 nm og har et stort aktivt overfladeareal. SPION'ernes superparamagnetisme-egenskaber gør det nemt at indsamle dem ved hjælp af en ekstern magnet.

Forskerne demonstrerede effektiviteten af ​​deres magnetiske vandrensningsteknologi ved med succes at fjerne forskellige kulbrinter, herunder olier og mikroplastikpartikler, fra forskellige vandprøver. SPION'erne viste sig at være genanvendelige og kunne bruges flere gange. Interessant nok viste blandingen af ​​jernpartikler og plastaffald efter en cyklus med oprydning stadig olieabsorberende egenskaber og overgik rene SPION'er alene.

Selvom der stadig er nogle udfordringer at overvinde, såsom at finde en løsning til genanvendelse af de indsamlede kulbrinter, mener teamet, at deres arbejde vil bidrage til at forhindre indtrængen af ​​mikroplast og organiske forurenende stoffer i havene og andre vandkilder. De arbejder også på at udvide rækken af ​​forurenende stoffer, som SPION'erne kan målrette mod, herunder uorganiske forurenende stoffer. Yderligere udvikling af en prototype magnetisk separator og økonomisk støtte er påkrævet for at realisere disse fremskridt.

Denne innovative tilgang, der anvender magnetiske nanopartikler, giver et lovende potentiale til at løse det globale problem med kulbrinteforurening i vand. Ved at udvikle effektive metoder til at fjerne og genbruge kulbrinter kan vi afbøde påvirkningerne af miljøet og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid.

