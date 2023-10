Unikke træk hjalp pattedyr med at overleve masseudryddelser, nye undersøgelsesshows

I modsætning til tidligere tro, var pattedyr, der overlevede tidligere masseudryddelser, ikke altid generalister; mange havde unikke træk, der hjalp deres overlevelse, hvilket førte til en revurdering af evolutionære mønstre.

Da en asteroide ramte Jorden for 66 millioner år siden, startede den en ødelæggende masseudryddelse. Dinosaurerne (bortset fra nogle få fugle) døde alle sammen med masser af pattedyrene. Men nogle små pattedyr overlevede og lagde grunden til alle de pattedyr, der lever i dag.

I årtier har videnskabsmænd antaget, at pattedyr og deres slægtninge, der overlevede udfordrende tider (som dem under masseudryddelser), gjorde det, fordi de var generalister, der var i stand til at spise næsten alt og tilpasse sig, hvad livet endte med dem. En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Ecology and Evolution tyder dog på, at denne antagelse muligvis ikke er helt nøjagtig.

Undersøgelsen, ledet af Ken Angielczyk, en palæomammalog ved Field Museum, undersøgte pattedyrs stamtræ gennem flere masseudryddelser. Forskerne fandt ud af, at de arter, der overlevede, ikke var så generiske som tidligere antaget. I stedet besad de nye og anderledes træk, der sandsynligvis spillede en afgørende rolle for deres overlevelse.

Ifølge Angielczyk, "dem, der overlevede oftere, virkede kun generaliserede set i bakspejlet, sammenlignet med deres senere efterkommere. De var faktisk ret avancerede dyr for deres tid, med nye egenskaber, der kunne have hjulpet dem med at overleve og givet evolutionær fleksibilitet."

Tidligere undersøgelser har antydet, at små, insektædende pattedyr har en tendens til at være de slægter, der overlever masseudryddelser. Denne nye forskning udvider imidlertid denne opfattelse ved at indikere, at større synapsider, den gruppe af dyr, som pattedyr tilhører, også havde evnen til at overleve udryddelseshændelser.

Forskerne undersøgte synapside-slægtstræet og identificerede, at det på visse tidspunkter i evolutionen ikke kun var de små og uspecialiserede arter, der overlevede. Nogle større synapsider med unikke karakteristika formåede også at overleve og trives.

For eksempel havde mange pattedyr fra dinosaurernes tid tandstrukturer, der gjorde det muligt for dem at skære i bytte, mens nogle få besad tandstrukturer, der kunne slibe ud over at skære. Disse mere specialiserede tandstrukturer ville have givet dem en fordel i tider med fødevareknaphed, hvilket ville have gjort dem i stand til at spise et bredere udvalg af fødevarer.

Samlet set fremhæver undersøgelsen vigtigheden af ​​at overveje nye træk og egenskaber, når man undersøger pattedyrs evolution. Det udfordrer ideen om, at generalister er de eneste, der er i stand til at overleve masseudryddelser, og antyder, at unikke egenskaber kan give den nødvendige tilpasningsevne til overlevelse.

