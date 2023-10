Forskere finder ligheder mellem hurtige radioudbrud og jordskælv

Forskere ved University of Tokyo har opdaget slående ligheder mellem den statistiske adfærd ved gentagne hurtige radioudbrud (FRB'er) og jordskælv. FRB'er er intense udbrud af radiobølger, der stammer fra uden for vores galakse og typisk varer et par millisekunder. Astronomer har dog også observeret udbrud, der er tusind gange kortere.

Undersøgelsen udført af astrofysikere Tomonori Totani og Yuya Tsuzuki fra University of Tokyo analyserede et datasæt med 7000 udbrud fra tre gentagne FRB-kilder. Dataene blev indsamlet ved hjælp af teleskoper såsom Arecibo-observatoriet i Puerto Rico og det fem hundrede meter lange Aperture Spherical Telescope i det sydvestlige Kina. En af kilderne, FRB20121102A, er over tre milliarder lysår væk og var den første opdagede FRB-repeater.

Forskerne fandt ud af, at ankomsttiderne for udbrud fra FRB20121102A udviste en høj grad af korrelation, hvor mange udbrud ankom inden for et sekund efter hinanden. Denne korrelation falmede over længere tidsskalaer, med bursts adskilt af over et sekund, der ankom tilfældigt. Adfærden svarer til, hvordan jordskælv producerer sekundære efterskælv efter en rysten, men bliver uforudsigelige, når efterskælvet er forbi.

Desuden opdagede forskerne, at frekvensen af ​​FRB "efterskælv" følger Omori-Utsu-loven, som karakteriserer forekomsten af ​​jordskælv efterskælv på Jorden. De fandt ud af, at hvert udbrud havde en 10-50% chance for at producere et efterskælv, afhængigt af dets kilde. Interessant nok forblev sandsynligheden konstant, selv når FRB-aktiviteten pludselig steg i en given episode.

Mens der er en stor forskel mellem FRB'er og jordskælv - energierne af tidskorrelerede FRB'er er fuldstændig ukorrelerede - tilskriver forskerne denne uoverensstemmelse til det begrænsede dynamiske område i FRB-data sammenlignet med jordskælv.

Disse resultater bygger på tidligere forskning fra astronomer i Kina i 2018, som viste, at energifordelingen af ​​FRB'er kan beskrives ved hjælp af Gutenberg-Richters jordskælvslov.

Forskningen åbner muligheder for yderligere udforskning af egenskaberne af nukleart stof i neutronstjerner, hvilket kan give indsigt i oprindelsen af ​​FRB'er. Undersøgelsen blev offentliggjort i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

– University of Tokyo Forskere finder ligheder mellem hurtige radioudbrud og jordskælv

– Månedlige meddelelser fra Royal Astronomical Society