Bright Transient Survey (BTS) Bot-opererede teleskoper Opdag, bekræfte og klassificere ny Supernova

En gruppe videnskabsmænd og astronomer har gjort et betydeligt gennembrud i studiet af supernovaer ved med succes at bruge kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsteknologier. Astronomerne brugte Bright Transient Survey (BTS) bot-projektet som en del af et bredere initiativ til at observere og klassificere supernovaer, der overgår et vist niveau af lysstyrke.

BTSbot, udviklet af studerende og fakultet ved Northwestern University, var i stand til at identificere og klassificere en supernova i realtid, hvilket eliminerede behovet for menneskelig indgriben for at bekræfte begivenheden. Ved at fjerne den "menneskelige mellemmand" giver botten forskere mere tid til at analysere den himmelske begivenhed.

Adjunkt Adam Miller fra Northwestern University udtrykte vigtigheden af ​​denne udvikling og udtalte, at yderligere forfining af modeller kunne sætte botten i stand til at isolere specifikke undertyper af stjerneeksplosioner. Dette ville forbedre studiet af kosmiske eksplosioner betydeligt og bidrage til udviklingen af ​​nye hypoteser til at forklare deres oprindelse.

Mens nogle individer har udtrykt bekymring over udskiftningen af ​​mennesker med AI, understregede Miller, at det ultimative mål er øget effektivitet. BTS-projektet, der startede i 2018, besidder nu en enorm database med titusindvis af supernovaer. Disse data giver teamet mulighed for at træne og forbedre botens evne til at automatisere processen med opdagelse og klassificering.

Den vellykkede anvendelse af kunstig intelligens og maskinlæring på dette felt markerer et betydeligt fremskridt inden for astronomisk forskning. Med BTS bot-betjente teleskoper, der arbejder sammen, er opdagelsen og klassificeringen af ​​nye supernovaer nu mere effektiv end nogensinde før.

– Definition af Supernova: En supernova er en kraftig eksplosion, der sker i slutningen af ​​en stjernes livscyklus, hvilket resulterer i frigivelsen af ​​en enorm mængde energi og dannelsen af ​​nye grundstoffer.

– Definition af AI: Kunstig intelligens refererer til udviklingen af ​​computersystemer, der er i stand til at udføre opgaver, der typisk kræver menneskelig intelligens, såsom visuel perception, talegenkendelse og beslutningstagning.

– Definition af Machine Learning: Machine learning er en delmængde af AI, der involverer brugen af ​​algoritmer til at gøre det muligt for computere at lære af og fortolke data uden eksplicit programmering.

