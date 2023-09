Supermassive sorte huller fodres hurtigere end forventet, viser undersøgelsen

Sammendrag:

Et team af forskere har opdaget, at supermassive sorte huller kan have en hidtil ukendt "leveringstjeneste", der giver dem gas og støv til at forbruge i et meget hurtigere tempo end tidligere antaget. Disse resultater kunne give indsigt i, hvordan disse kosmiske titaner forbruger omgivende materiale og påvirker udviklingen af ​​galakser. Forskningen, baseret på højopløselige 3D-simuleringer, afslørede, at sorte huller kan forbruge gas og støv inden for få måneder, snarere end over hundreder eller tusinder af år. Denne hurtige fodringsproces kan forklare de hurtige udsving, der observeres i nogle kvasarer, som er de lyse centre for aktive galakser. Simuleringerne viste også, at den indre del af tilvækstskiven, hvor det meste af kvasarens lys kommer fra, bliver ødelagt og derefter genopfyldt, hvilket indikerer et mere kaotisk fødemiljø. Derudover er tilpasningen af ​​tilvækstskiverne med det sorte huls rotation, tidligere antaget af videnskabsmænd, muligvis ikke nøjagtig, hvilket fører til en nyopfattet forståelse af fødeprocessen af ​​supermassive sorte huller.

Supermassive sorte huller, som har masser af millioner eller milliarder af gange solens, findes i centrum af de fleste galakser. Når de er omgivet af tilvækstskiver lavet af gas og støv, driver de kvasarer, de ekstremt lysende centre i aktive galakser. Dynamikken i fodring af sorte hul har været et centralt spørgsmål i tilvækstskivens fysik, da forståelse af, hvordan gas når det sorte hul, ville give indsigt i skivens levetid og lysstyrke. Højopløsningssimuleringer ved hjælp af Summit-supercomputeren har afsløret, at vridning og rivning af tilvækstskiven forårsaget af det sorte huls spin resulterer i opsplitning af disken i indre og ydre "underdiske." Det sorte hul starter sit måltid med at fortære gassen og støvet i den indre skive, mens stof fra den ydre skive udfylder de efterladte huller. Denne proces med at spise, genopfylde og spise igen kan forekomme over et spørgsmål om måneder, hvilket fører til en meget hurtigere fodringshastighed end tidligere anslået.

Holdets simuleringer udfordrer også antagelsen om, at tilvækstskiverne er på linje med det sorte huls rotation. Gas, der føder disse sorte huller, kender ikke nødvendigvis det sorte huls rotation, hvilket fører til et mere turbulent og rodet miljø. Lense-Thirring-effekten spiller en væsentlig rolle i denne proces, hvilket får tilvækstskiverne til at slingre og det indre område til at spinde hurtigere. Skivesystemets vridning fører til kollisioner mellem gas fra forskellige områder, hvilket driver materiale tættere på det sorte hul og til sidst får skiven til at splitte. De indre og ydre skiver udvikler sig derefter hver for sig og udvikler forskellige slingrer, der ligner ringene på et gyroskop snarere end en roterende plade.

Denne nye indsigt i sorte huls fødehastigheder og dynamikken i tilvækstskiver kan have konsekvenser for forståelsen af ​​galakseudviklingen og kvasarernes adfærd. De udfordrer tidligere teoretiske modeller og fremhæver behovet for yderligere forskning og observationer for fuldt ud at forstå de komplekse processer, der foregår omkring supermassive sorte huller i universet.

