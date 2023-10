Superlinseteknik øger mikroskoper ud over de traditionelle grænser

Fysikere ved University of Sydney har opdaget en ny teknik, der giver mulighed for superlinsing uden behov for en superlinse. Traditionelle optiske metoder har grænser for, hvor tæt objekter kan undersøges på grund af diffraktionsgrænsen, som er bestemt af lysets bølgenatur. Diffraktionsgrænsen angiver, at et fokuseret billede aldrig kan være mindre end halvdelen af ​​bølgelængden af ​​lys, der bruges til observation.

Tidligere forsøg på at bryde igennem denne grænse ved hjælp af superlinser er blevet forhindret af ekstreme synstab, hvilket har fået linserne til at blive uigennemsigtige. Men fysikerne ved University of Sydney har nu fundet en måde at opnå superlinsing med minimale tab ved at eliminere superlinsen helt.

Forskerne placerede lyssonden langt væk fra objektet og indsamlede både høj- og lavopløsningsinformation. Ved at måle længere væk forstyrrede sonden ikke de højopløselige data. Dette gennembrud inden for superlinsing har betydelige konsekvenser for forskellige områder såsom cancerdiagnostik, medicinsk billeddannelse, arkæologi og retsmedicin.

Ved hjælp af et efterbehandlingstrin på en computer blev superlinseoperationen udført efter selve målingen. Denne metode forstærker selektivt flygtige (eller forsvindende) lysbølger, hvilket giver et sandt billede af objektet. Forskerne mener, at denne teknik kan anvendes til at bestemme fugtindholdet i blade, forbedre mikrofremstillingsteknikker og endda afsløre skjulte lag i kunstværker.

Forskerne brugte lys ved terahertz-frekvensen, som falder i området af spektret mellem synligt og mikrobølge. Dette frekvensområde giver vigtig information om biologiske prøver og kan bruges til proteinstrukturanalyse, hydreringsdynamik og kræftbilleddannelse.

Denne banebrydende teknik giver mulighed for billeddannelse i høj opløsning, samtidig med at der holdes en sikker afstand fra objektet, hvilket forhindrer billedforvrængning. Forskerne forventer, at denne teknik vil være interessant for alle, der er involveret i optisk mikroskopi med høj opløsning.

Samlet set åbner denne opdagelse døre for fremskridt inden for mikroskopi og kan have en betydelig indvirkning på forskellige videnskabelige og teknologiske områder.

Kilde: University of Sydney, Phys.org