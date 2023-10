Gamle diamanter afslører indsigt i Superkontinents cyklus

I en nylig undersøgelse foretaget af forskere ved University of Witwatersrand har geokemiske analyser og datering af indeslutninger i diamanter kastet lys over dannelsen og migrationen af ​​det gamle superkontinent Gondwana. Resultaterne giver værdifuld indsigt i de komplekse processer, der former jordens overflade.

Studiets medforfatter, Karen Smit, forklarede, at diamanterne blev dannet på store dybder under Gondwana, da superkontinentet dækkede Sydpolen for mellem 650-450 millioner år siden. Værtsklipperne til diamanterne blev flydende under diamantdannelsen og transporterede subduceret kappemateriale såvel som selve diamanterne. Dette materiale bidrog derefter til væksten af ​​superkontinentet nedefra.

Da Gondwana begyndte at gå i stykker for omkring 120 millioner år siden, blev diamanterne, med små indeslutninger af værtsstenen, bragt til jordens overflade gennem voldsomme vulkanudbrud. Disse udbrud, som fandt sted i det nuværende Brasilien og Vestafrika, falder sammen med placeringen af ​​de kontinentale fragmenter af Gondwana. Dette tyder på, at diamanterne migrerede med forskellige dele af superkontinentet, mens det spredte sig, og blev "limet" til deres respektive baser.

Undersøgelsen afslører, at diamanterne rejste meget lodret og vandret inde i Jorden og sporede dannelsen og udviklingen af ​​superkontinentet. Denne komplekse historie indikerer også en potentiel ny måde for kontinentvækst, da relativt ungt materiale blev samlet til rødderne af de gamle kontinentale fragmenter, fortykkede og svejsede dem sammen.

Diamanter spiller en unik rolle i forståelsen af ​​Jordens geologiske processer på grund af deres styrke og holdbarhed. De er et af de få mineraler, der kan overleve og registrere de gamle cyklusser af skabelse og ødelæggelse forbundet med superkontinenter.

Undersøgelsens resultater giver også indsigt i pladetektonik og dybe geologiske processer. Superkontinenter, såsom Gondwana, kan påvirke dyb oceanisk pladesubduktion, en vigtig drivkraft bag pladetektonikken. At forstå disse processer har været udfordrende, men analysen af ​​gamle diamanter giver et direkte vindue ind i Jordens dybe virke og deres forhold til superkontinentets cyklus.

