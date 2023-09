NASA-bygget drivhusgasdetektor til Carbon Mapper Initiative nærmer sig lancering

NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har udviklet et avanceret billedspektrometer, der er designet til at måle drivhusgasser metan og kuldioxid fra rummet. Dette instrument er rykket et skridt nærmere lanceringen efter at være blevet leveret til Planet Labs PBC i San Francisco.

Billedspektrometeret er en del af Carbon Mapper-initiativet ledet af nonprofitorganisationen Carbon Mapper. Det vil give organisationen mulighed for at lokalisere og måle metan- og kuldioxidkilder, specifikt med fokus på "super-emittere", som er ansvarlige for en betydelig del af de globale drivhusgasemissioner.

Carbon Mapper-koalitionen, bestående af Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University og University of Arizona, arbejder sammen i denne offentlig-private indsats for at indsamle data om drivhusgasemissioner .

Billedspektrometeret fungerer ved at måle bølgelængderne af lys, der reflekteres af Jordens overflade og absorberes af gasser i atmosfæren. Forskellige gasser absorberer forskellige bølgelængder af lys, hvilket skaber et unikt spektralt "fingeraftryk", som billedspektrometeret kan identificere. Dette giver mulighed for nøjagtig måling og kvantificering af drivhusgasemissioner.

Forud for integration i en Tanager-satellit designet af Planet, gennemgik spektrometeret strenge tests hos JPL for at sikre dets modstandsdygtighed under de ekstreme forhold i rummet. De vellykkede test omfattede at udsætte spektrometeret for intense vibrationer og ekstreme temperaturer. En prøve af metan blev også brugt til at teste det færdige instrument i et vakuumkammer, hvilket producerede et klart spektralt fingeraftryk af gassen.

Opsendelsen af ​​satellitten med det integrerede billedspektrometer er planlagt til begyndelsen af ​​2024. Carbon Mapper-initiativet har til formål at udnytte de data, der er indsamlet af dette instrument sammen med andre eksisterende instrumenter, såsom NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spektrometer på Den Internationale Rumstation, for at give en omfattende undersøgelse af point-source drivhusgasemissioner på verdensplan.

Dette samarbejde mellem regering, filantropi og industri er et eksempel på, hvordan innovative tilgange kan føre til exceptionelle kapaciteter med potentiale for global effekt.

kilder:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) – Ordliste: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch