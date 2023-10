NASA advarer om potentiel geomagnetisk storm, når CME nærmer sig Jorden

NASA har udsendt en advarsel om en potentiel geomagnetisk storm som følge af en Coronal Mass Ejection (CME), der for nylig blev sluppet løs fra solpletten AR3467. Selvom CME ikke er på direkte kollisionskurs med Jorden, mener eksperter, at det stadig kan have et blik for vores planet.

Solpletter er midlertidige fænomener på Solens fotosfære karakteriseret ved køligere temperaturer og intens magnetisk aktivitet. Disse solpletter er forbundet af områder med koncentreret magnetisk energi kaldet magnetiske filamenter. Den 16. oktober oplevede solpletten AR3467 et magnetisk glødetrådsudbrud, der frigav et udbrud af energi ud i rummet.

En CME er et massivt udbrud af solvind og magnetiske felter, der stiger over solkoronaen eller frigives i rummet. Disse CME'er kan rejse mod Jorden, bære energiske partikler og potentielt påvirke vores planets magnetosfære.

NASA's seneste model antyder, at CME, der er et resultat af solplet AR3467's udbrud, kan give Jorden et glimtende slag den 19. oktober, hvilket potentielt kan forårsage en mindre geomagnetisk storm af G1-klassen. Selvom dette betragtes som en mindre storm, kan det stadig have bemærkelsesværdige virkninger såsom forstyrrelser af satellitkommunikation, mindre udsving i elnet og udseendet af smukke nordlys på højere breddegrader.

Selvom denne off-target CME ikke er en stor bekymring, understreger NASA vigtigheden af ​​regelmæssigt at overvåge solaktiviteter. De anvender et netværk af solobservatorier til løbende at overvåge solen og undersøge forskellige fænomener fra dens ydre atmosfære til dens turbulente overflade. NASA-missioner såsom Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory og Interface Region Imaging Spectrograph, blandt andre, bidrager til denne igangværende solovervågning.

Kilde: SpaceWeather.com