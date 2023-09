Astronomer observerer en sollignende stjerne, der gentagne gange bliver forbrugt af sort hul

Astronomer fra University of Leicester har gjort en banebrydende opdagelse af et sort hul, der forbruger en stjerne på en gentagen måde. Denne usædvanlige begivenhed, som fandt sted cirka 500 millioner lysår væk, resulterede i regelmæssige udbrud af lysstyrke med intervaller på omkring 25 dage. Dette fund udfordrer den traditionelle forståelse af tidevandsafbrydelseshændelser, som normalt sker, når et sort hul opsluger en stjerne.

Stjernen, ved navn Swift J0230, udviste et uventet adfærdsmønster. I stedet for at forsvinde efter at være blevet delvist opslugt, oplevede stjernen intens stråling i en periode på syv til 10 dage, før den pludselig slukkede. Dette mønster gentages cirka hver 25. dag. Forskerne beskrev Swift J0230 som en "delvist forstyrret stjerne", en unik tilføjelse til klassen af ​​stjerner, der er påvirket af sorte huller.

Hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, Dr. Phil Evans fra University of Leicester's School of Physics and Astronomy, udtalte: "Dette er første gang, vi har set en stjerne som vores sol gentagne gange blive makuleret og fortæret af en lavmasse sort hul." Observationerne tyder på, at stjernen, der svarer til vores Sols størrelse, følger en elliptisk bane rundt om et relativt lille sort hul, og estimerer dens masse til at variere fra 10,000 til 100,000 gange Solens.

Beregninger viser, at materiale svarende til tre Jorder under processen fjernes fra stjernens atmosfære og varmes op, når det styrter ned i det sorte hul. Dette genererer intense temperaturer på omkring 2,000,000 grader Celsius, hvilket resulterer i udsendelse af en betydelig mængde røntgenstråler. Disse røntgenstråler blev oprindeligt opdaget af NASAs Neil Gehrels Swift Observatory.

Denne opdagelse er et væsentligt bidrag til vores forståelse af sorte huls og stjerneinteraktioner. Det giver indsigt i den komplekse dynamik i fortæringsprocessen og fremhæver mangfoldigheden af ​​resultater. Yderligere forskning kan kaste lys over de underliggende mekanismer og de langsigtede virkninger af sådanne interaktioner.

