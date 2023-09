Fremskridt inden for massespektrometrisk billeddannelse muliggør subcellulær kvantitativ analyse

Subcellulær kvantitativ analyse har længe været et mål for massespektrometrisk billeddannelse (MSI), men blev tidligere anset for at være uopnåelig. Imidlertid har de seneste fremskridt inden for teknologi gjort det muligt at opnå absolut kvantificering på organelniveau gennem MSI, takket være udviklingen af ​​nano-sekundær ionmassespektrometri (nanoSIMS).

MSI er blevet brugt i årtier til at undersøge molekylær sammensætning og fordeling på tværs af væv og komplekse prøver. Traditionel MSI er dog typisk begrænset til kvalitativ analyse og rumlig opløsning på mikrometerniveau, hvilket gør det vanskeligt fuldt ud at forstå subcellulære processer.

I de senere år har fremskridt inden for massespektrometriteknologier og innovative tilgange muliggjort subcellulær-baserede analyser med ekstrem høj rumlig opløsning. Dette er blevet muligt gennem brugen af ​​nanoSIMS, en teknik, der kombinerer sekundær ionmassespektrometri med højopløsningsbilleddannelse i nanoskala.

NanoSIMS giver mulighed for direkte visualisering og kvantificering af individuelle molekyler i subcellulære rum. Det giver forskere mulighed for at udføre absolutte kvantitative analyser på organelniveau, hvilket giver en mere omfattende forståelse af subcellulære processer.

Med denne teknologi kan forskere nu studere fordelingen og dynamikken af ​​molekyler i celler og få indsigt i cellulære processer på et detaljeringsniveau, som tidligere var uopnåeligt. Dette gennembrud har potentialet til at revolutionere vores forståelse af cellulær funktion og bidrage til fremskridt inden for områder som medicin, biokemi og cellebiologi.

Samlet set har udviklingen af ​​nanoSIMS bragt os tættere på at opnå subcellulær kvantitativ analyse gennem massespektrometrisk billeddannelse. Det tilbyder et lovende værktøj til at optrevle kompleksiteten af ​​cellulære processer og har potentialet til at drive betydelige fremskridt inden for forskellige videnskabelige discipliner.

