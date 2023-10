Subalpine skove i de nordlige Rockies viser modstandsdygtighed over for ild

By

En nylig undersøgelse ledet af en postdoc-forsker ved North Central Climate Adaptation Center (NC CASC) har afsløret modstandsdygtigheden af ​​subalpine skove i de nordlige Rockies over for skovbrande. Undersøgelsen analyserede søsedimentkerner fra en subalpin sø i Montana, hvilket gav indsigt i genopretningen af ​​disse skove over en periode på 4,800 år.

I modsætning til forventningerne fandt undersøgelsen, at der ikke var nogen klar forskel i økosystemets reaktioner på tidligere brande baseret på de våde eller tørre klimaperioder. I stedet observerede forskerne en høj grad af variabilitet i registreringerne, som ikke tidligere var blevet påvist.

Forskningen rejser spørgsmål om disse skoves fremtidige modstandsdygtighed over for klimaændringer. Med stadig varmere temperaturer og tørrere forhold bevæger de nuværende klimaforhold sig ud over de variationer, der er oplevet i de seneste årtusinder.

Traditionelt har videnskabsmænd stolet på optegnelser om træringe for at forstå historien om brand i skove. Subalpine skove oplever dog sjældent brande med gennemsnitlige intervaller fra 100 til 250+ år. Disse brande resulterer ofte i, at de fleste træer dør sammen med tabet af historiske optegnelser, der er gemt i træerne.

For at overvinde denne begrænsning henvendte forskerne sig til søsedimentkerner som naturlige arkiver. Disse kerner giver optegnelser, der går tusinder af år tilbage i forhold til de århundreder, der er dokumenteret af træringe. Sedimentet indeholder indikatorer for tidligere økosystemer, såsom pollen og trækul.

Denne undersøgelse bygger på tidligere forskning, der skabte langsigtede rekorder for subalpine søer i Montana og Idaho, og afslører en omfattende landskabshistorie med brand i regionen. Resultaterne tyder på, at den nuværende brandaktivitet stadig er inden for den variabilitet, der er oplevet i løbet af de sidste 2,500 år.

Selvom de subalpine skove i de nordlige Rockies tidligere har vist modstandsdygtighed over for brand, forventes det, at igangværende klimaændringer vil føre til mere udbredt afbrænding. Denne tendens er allerede blevet observeret i andre regioner, såsom de sydlige Rocky Mountains.

Yderligere forskning er nødvendig for at forstå, hvordan disse skove vil tilpasse sig fremtidige brandregimer og de potentielle indvirkninger på deres økologiske dynamik.

Kilde: University of Colorado i Boulder