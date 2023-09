Et glimt ind i mørket: NASAs ShadowCam afslører skjult krater på månen

NASA har fremstillet et bemærkelsesværdigt billede af et længe skjult krater på Månen ved hjælp af en kombination af fotografier fra to forskellige kameraer. Krateret, kendt som Shackleton Crater, ligger i månens sydpol, hvor kun de højeste kamme og tinder modtager sollys på grund af Månens hældning. Denne region, der for det meste er indhyllet i mørke, giver muligheder for "kuldefælder", hvor vand eller is potentielt kan eksistere skjult for Solen.

Shackleton Crater er et gådefuldt rige, som forskere er ivrige efter at udforske yderligere, da det ser ud til at være et ideelt sted for tilstedeværelsen af ​​vand i form af is. Den midterste del af krateret oplever ekstremt lave temperaturer, der ikke overstiger -173 °C (eller -280 °F). Hvis vanddamp som følge af en gammel kometkollision er til stede, ville den sandsynligvis være frossen, potentielt skjult under overfladen.

For at undersøge muligheden for månens vandis planlægger kinesiske astronomer at indsætte en flyvende minisonde til at bore ind i Shackleton-krateret i 2026. I mellemtiden bruger NASA en specialiseret enhed, kendt som ShadowCam, til at kigge ind i det evige mørke.

ShadowCam, der blev opsendt på en koreansk månesatellit i august 2022, er over 200 gange mere lysfølsomt i skyggefulde områder sammenlignet med andre månekameraer. Den tager billeder af den mørke månens overflade ved at udnytte "jordskin", som er sollys, der reflekteres fra vores planet, og oplyser Månen. Derudover udnytter den sollysrefleksioner fra månebjerge og højdedrag.

ShadowCam står dog over for udfordringer ved billeddannelse af lyse områder på grund af overmætning. For at overvinde dette har ShadowCam-teamet udtænkt en løsning ved at skabe en billedmosaik. Ved at erstatte overeksponerede områder med fotografier fra andre månekameraer i kredsløb fremkommer et omfattende visuelt kort over terrænet og de geologiske træk i både de lyseste og mørkeste dele af Månen.

Denne betagende åbenbaring markerer et vigtigt skridt i retning af at forstå mysterierne i Månens mørke fordybninger. Med hvert kamera optimeret til specifikke lysforhold skaber kombinerede billeder en hidtil uset visning af månens topografi og funktioner. NASAs ShadowCam fortsætter sin mission for at afsløre de hemmeligheder, der lå gemt i dybet af vores nabosatellit.

Definitioner:

1. Shackleton Crater: Et krater placeret i månens sydpol, tilbøjelig til skyggefulde områder og potentielle vandis-habitat.

2. ShadowCam: Et specialiseret kamera lanceret af NASA til at tage billeder af mørke områder på Månen ved hjælp af jordskin og sollys refleksioner.

kilder:

– Original artikel: NASA

– Definitioner hentet fra almen viden