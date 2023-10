Juno Spacecraft afslører fantastiske billeder af Jupiters måner

NASAs Juno-rumfartøj har taget betagende billeder af Jupiters måne, Io, der viser dens vulkanske aktivitet. Io, solsystemets mest vulkanske himmellegeme, er kendt for sine konstante eksplosioner og er Jupiters inderste måne. Juno, som har studeret Jupiter og dens måner i over syv år, afsluttede for nylig sin 55. bane, hvor den tog nærbilleder af Io.

Junos billeder viser Ios pockmarked vulkanske overflade, med 15 rammer, der viser forskellige områder af månen. Disse billeder er fanget af Jason Perry fra University of Arizona og afslører også vulkanske faner nær bunden af ​​rammerne. Rumfartøjet kom så tæt som 7,260 miles til Ios overflade, hvilket gav forskerne et detaljeret kig på månens spændende geologiske træk.

Ios vulkanske aktivitet stammer fra tidevandsopvarmning forårsaget af månens konstante strækning på grund af Jupiters kraftige tyngdekraft. Forskere anslår, at mere end 150 vulkaner på Io er aktivt i udbrud på et givet tidspunkt. Dataene indsamlet af Juno vil bidrage til forståelsen af ​​Ios vulkanske processer og hjælpe med at planlægge fremtidige missioner for at udforske det ydre solsystems måner.

Junos bemærkelsesværdige præstation, der oprindeligt var designet til 32 baner, førte til en missionsforlængelse indtil 2025. Disse udvidede operationer giver Juno mulighed for at fortsætte sin udforskning af Jupiters måner, hvilket giver værdifuld indsigt i sammensætningen og aktiviteten af ​​disse fjerne verdener. Billederne opnået af Juno vil tjene som en værdifuld ressource til kommende missioner som NASAs Europa Clipper, der skal opsendes i den nærmeste fremtid, og European Space Agencys Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), der er planlagt til at udforske Europa, Ganymede og Callisto i begyndelsen af ​​2030'erne.

