Forbløffende billede taget af NASAs DSCOVR-satellit viser ringformet solformørkelse fra en million miles væk

NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) billedkamera, ombord på DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) satellitten, har taget et fantastisk billede af en ringformet solformørkelse fra en million miles væk. Billedet viser et mørklagt område over USA, forårsaget af månens skygge, da den passerede mellem Jorden og solen.

DSCOVR, som drives i fællesskab af NASA, NOAA og det amerikanske luftvåben, blev opsendt af SpaceX i 2015. Dens primære mission er at overvåge solvinde for rumvejrsudsigter, men det tager også billeder af Jorden. Satellitten er placeret ved Lagrange Point 1, et gravitationsstabilt område omkring en million miles fra Jorden.

En ringformet solformørkelse opstår, når Jorden, månen og solen justeres på en måde, der skaber en måneskygge og en "ring af ild." I modsætning til en total solformørkelse, hvor månen fuldstændig blokerer for solen, dækker månen under en ringformet solformørkelse kun delvist solens skive, hvilket skaber en lys ring omkring den. Dette fænomen beskrives almindeligvis som "ildens ring".

Toppen af ​​den ringformede solformørkelse var kun synlig langs et smalt bånd, der strakte sig over ni amerikanske stater, fra Oregon til Texas. Dele af Central- og Sydamerika var også i stand til at overvære begivenheden. At se formørkelsen sikkert krævede brug af specielle briller eller seere.

Billedet optaget af EPIC-billedkameraet tilbyder et unikt og betagende perspektiv af den ringformede solformørkelse, der viser den utrolige skønhed og himmelske vidundere i vores univers.

