Ny undersøgelse identificerer strategier for effektiv kommunikation i globale virtuelle teams

I en nylig undersøgelse offentliggjort i International Journal of Cross Cultural Management har forskere fremhævet flere strategier, der kan forbedre kommunikation og videndeling i globale virtuelle teams (GVT'er). Forskningen fokuserede på de udfordringer, som ledere og medarbejdere fra forskellige kulturelle, sproglige og geografiske baggrunde står over for, når de deltager i e-møder.

GVT'er er blevet mere og mere populære, især med stigningen i muligheder for fjernarbejde ansporet af COVID-19-pandemien. Dette har fået videnskabsmænd til at udforske, hvordan disse forskellige teams effektivt kan udveksle information og indsigt på tværs af kulturelle grænser. Dr. Zakaria, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen fra University of Sharjah, understreger behovet for, at individer tilpasser deres adfærd afhængigt af den specifikke kommunikationskontekst.

Undersøgelsen fremhæver praksis med kulturelt kodeskift som en væsentlig faktor i effektiv tværkulturel præstation. Ved at tilpasse sproglig og kulturel adfærd, så den er i overensstemmelse med forskellige normer, kan teammedlemmer bygge bro over kulturelle kløfter og forbedre forståelsen. Forskerne identificerer tre specifikke motivationer, der driver individer til at ændre deres kommunikative adfærd: direkte tale, åbenhed under videndeling og opgaveorienterede mål.

Åbenhed og venlighed blandt teammedlemmer viste sig at bidrage væsentligt til at opbygge tillid til GVT'er. Forskerne anbefaler, at teams engagerer sig i videndeling med fokus på at skabe en høj grad af troværdighed blandt kolleger. Derudover identificerer undersøgelsen vigtigheden af ​​at erkende forskellene mellem højkontekst og lavkontekst kommunikative kulturer. Højkontekstkulturer lægger vægt på underliggende kontekst og tone i meddelelser, mens lavkontekstkulturer prioriterer eksplicit og ligetil kommunikation.

Resultaterne af denne undersøgelse har praktiske konsekvenser for multinationale organisationer, globale virtuelle teammedlemmer og interkulturelle trænere. Forskerne foreslår, at træningsprogrammer kan udvikles til at uddanne individer om begrebet kulturel kode-switching og give dem de nødvendige færdigheder til at udføre effektivt i tværkulturelle omgivelser. Denne viden kan forbedre kommunikationsstrategier og positivt påvirke teampræstationer i globale virtuelle teams.

Samlet set giver undersøgelsen værdifuld indsigt i udfordringerne og strategierne for effektiv kommunikation i GVT'er. Efterhånden som fjernarbejde bliver ved med at vinde frem, vil forståelse og adressering af tværkulturelle kommunikationsbarrierer være afgørende for, at organisationer kan fremme samarbejde og succes i globale virtuelle teams.

FAQ

Hvad er globale virtuelle teams (GVT'er)?

Globale virtuelle teams (GVT'er) er teams af individer, der arbejder eksternt på tværs af forskellige lande, tidszoner og kulturelle baggrunde ved at bruge virtuelle platforme som deres vigtigste kommunikations- og samarbejde.

Hvad er kulturel kodeskift?

Kulturel kode-switching refererer til praksis med at tilpasse sproglig og kulturel adfærd til at passe til forskellige kulturelle normer og kommunikationsstile. Det involverer at ændre ens kommunikationsmønstre for at bygge bro over kulturelle kløfter og øge forståelsen i tværkulturelle interaktioner.

Hvorfor er effektiv kommunikation vigtig i GVT'er?

Effektiv kommunikation er afgørende i GVT'er for at sikre forståelse, samarbejde og videndeling mellem teammedlemmer med forskellig kulturel baggrund. Det hjælper med at overvinde sprogbarrierer, fremmer tillidsskabelse og muliggør udveksling af værdifuld indsigt og information.

Hvordan kan organisationer facilitere effektiv kommunikation i GVT'er?

Organisationer kan facilitere effektiv kommunikation i GVT'er ved at fremme åbenhed, tillid og kulturel følsomhed blandt teammedlemmer. At tilbyde træningsprogrammer om tværkulturel kommunikation og kulturel kode-switching kan også være gavnligt til at forbedre kommunikationsstrategier og forbedre teamets præstation.