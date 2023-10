Gasgiganter kan være mere almindelige end tidligere antaget, undersøgelse antyder

Astronomer og astrofysikere fra flere institutioner har udført en undersøgelse, der tyder på, at gasgiganter kan være mere almindelige end tidligere antaget i visse dele af galaksen. Holdet analyserede massen og bevægelsen af ​​30 stjerner i Beta Pictoris Moving Group og fandt beviser for potentielle gasgiganter i 20 af de stjernesystemer, de studerede.

Tidligere forskning har indikeret, at gasgiganter, der ligner Jupiter, let bør dannes omkring stjerner med egenskaber, der ligner solen. Det har dog vist sig at være en udfordring at finde disse gasgiganter. Denne undersøgelse tog en ny tilgang ved at bruge en ny type højkontrastbilleddannelse til at fokusere på en lille gruppe af stjerner kendt som Beta Pictoris Moving Group.

Forskerholdet valgte specifikt denne gruppe på grund af dens lille størrelse, mængden af ​​plads mellem stjernerne og deres relativt unge alder. De antog, at gasgiganter kunne være mere tilbøjelige til at udvikle sig i sådanne miljøer. Holdets resultater tyder på, at gasgiganter kredser langt fra deres stjerne i de stjernesystemer, de studerede.

Yderligere forskning er nødvendig for at bekræfte disse resultater. Undersøgelsen tyder også på, at gasgiganter kan være mere tilbøjelige til at dannes i små stjernegrupper med lav befolkning, som ikke er blevet grundigt undersøgt tidligere. Dette indikerer, at der kan være et større antal gasgiganter i galaksen end tidligere antaget.

